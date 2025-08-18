Dobradinha é sucesso em cardápio de churrascaria de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na Churrascaria Los Pampas, a tradição do churrasco gaúcho divide espaço com pratos quentes que fazem sucesso com os clientes. Entre eles, a estrela das sextas-feiras é a dobradinha com linguiça, bacon e temperos especiais. Uma verdadeira iguaria da culinária brasileira preparada com todo o cuidado e sabor da tradição nordestina.

O caldo encorpado, rico em sabor e temperado na medida certa, é o convite perfeito para saborear com arroz branco e uma boa pimenta caseira.

Além da famosa dobradinha, a casa oferece um rodízio com mais de 16 cortes nobres — incluindo picanha, fraldinha e paleta de carneiro —, além de um buffet completo com frutos do mar, sushis, saladas frescas, estação de massas e pratos quentes como rabada, camarão na moranga, risotos e muito mais.

A churrascaria funciona no almoço, de segunda a sexta, das 11h às 15h, sábado até 15h30 e domingo até 16h. No jantar o funcionamento é de segunda a sábado, das 18h às 23h. A Los Pampas fica na Avenida das Torres, 1231 – São José dos Pinhais

(41) 3283-5915 / (41) 3283-2494.