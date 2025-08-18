Com pré-venda esgotada, Natal da Disney em Curitiba terá nova venda de ingressos na quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com os ingressos da pré-venda esgotados em menos de duas horas, os interessados em assistir ao espetáculo de Natal da Disney em Curitiba, o Disney Celebra terão uma nova oportunidade nesta quinta-feira (21). As entradas começam a ser vendidas às 14h pelo site TicketMaster.

O show será realizado entre os dias 16 e 23 de dezembro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, com duas apresentações diárias, às 16h e às 20h. Ingressos a preços populares, que correspondem a 20% da capacidade total do espaço, começam a partir de R$ 25. Os valores por setor são os seguintes:

Arquibancada lateral social: a partir de R$ 25,00 (meia-entrada) e R$ 50,00 (inteira);

Em amarelo, estão marcadas as arquibancadas com ingressos a partir de R% 25. Imagem: Divulgação/Disney Celebra.

Cada CPF pode adquirir até quatro ingressos, que podem ser pagos via Pix, cartão de crédito à vista ou parcelado em até seis vezes sem juros, ou entre sete e dez vezes com acréscimo de juros.

Pré-venda para clientes Nubank está esgotada

A pré-venda exclusiva para clientes Nubank começou na manhã desta segunda-feira (18), às 9h, e esgotou às 11h, com todos os ingressos disponíveis vendidos. Foram disponibilizados cerca de 20% do total de ingressos por apresentação, considerando que cada sessão tem capacidade para até 3.186 pessoas.

Apesar do esgotamento, clientes Nubank ainda poderão comprar ingressos na venda geral com desconto. Clientes Ultravioleta e Roxinho têm 10% de desconto, assim como assinantes do Disney+. Os descontos não são cumulativos com a meia-entrada prevista em lei.

Crianças de até dois anos não pagam ingresso, desde que não ocupem assento individual. Já crianças de 3 a 12 anos pagam meia-entrada mediante apresentação de documento oficial com foto.

Curitiba terá outros espetáculos gratuitos

O espetáculo integra o calendário oficial do Natal de Curitiba 2025, com o tema “Juntos, o Inesquecível Acontece”, que contará com mais de 150 apresentações ao longo de 43 dias. As atrações começam em 25 de novembro e seguem até 23 de dezembro, com a decoração permanecendo até 6 de janeiro de 2026.

Além do espetáculo, o Parque Barigui terá duas experiências gratuitas. Na península do lago, perto do Centro de Eventos, haverá o Disney ao Ar Livre, com exibição de conteúdos especiais do Disney+. O público também poderá visitar as Ativações Temáticas Disney, espaços sensoriais e instagramáveis para interação com o universo Disney.

Serviço

Disney Celebra em Curitiba

Data: 16 a 23 de dezembro

Local: Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, na Alameda Ecologica Burle Marx, nº 2518, no bairro Santo Inácio

Ingressos: venda geral no dia 21 de agosto, às 14hVenda exclusiva pelo site TicketMaster ou na bilheteria do Park Shopping Barigui, no piso piso L3, das 14h às 20h.

