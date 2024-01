Com o objetivo de levar entretenimento e diversão aos são-joseenses, a Secretaria de Cultura (Semuc) de São José dos Pinhais realizará nos dias 23, 24, 25 e 26 de janeiro, às 19 horas, o Cinema nos Bairros. Nesta edição, serão exibidas sessões gratuitas de “Pica-Pau: O Filme”.

A programação contempla diversos bairros da cidade, proporcionando momentos mágicos e descontraídos para toda a família. Confira as datas, bairros e endereços:

23/01 – Jardim Suíça

24/01 – Cidade Jardim

25/01 – Santo Antônio (Colônia Rio Grande)

26/01 – Jardim Cristal

Segundo o secretário de Cultura, Marcelo Dal Negro, essa iniciativa reforça o compromisso da Semuc em promover a cultura de maneira inclusiva, alcançando áreas diversas da cidade e proporcionando momentos de lazer e entretenimento para a comunidade.

“A participação dos moradores é essencial para o sucesso do evento, fortalecendo os laços comunitários e celebrando a arte cinematográfica”, enfatiza.

A prefeitura pede que os interessados convidem a família, os amigos e os vizinhos para desfrutar desta noite especial.

