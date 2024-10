Cine Guarani é reaberto em Curitiba após reforma

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Reformado e modernizado, o Cine Guarani, no Portão, entrou para o circuito de cinemas públicos de Curitiba, sendo a quarta sala de cinema administrada pelo Cine Passeio, ao lado das salas Luz e Ritz e do Teatro da Vila.

Localizado no complexo do Portão Cultural, o Cine Guarani passou por uma série de melhorias para proporcionar uma experiência ainda melhor aos seus visitantes. A principal foi a aquisição pela Fundação Cultural de Curitiba de um projetor DCP Laser.

+ Leia mais: Bar em Curitiba, perto do tradicional Parque Barigui, vira ponto de festa

O DCP (Digital Cinema Package) que substitui a antiga tecnologia 35mm, é o padrão mundial de formato de exibição cinematográfica digital de conteúdos com alta qualidade de som e imagem. Com a instalação desse equipamento o Cine Guarani se equipara às salas Luz e Ritz do Cine Passeio e ao Cine Teatro da Vila que já dispõem desta tecnologia.

+ Veja também: Natal de Curitiba: veja as principais atrações de 2024

A Sala recebeu ainda a aquisição de servidor para recepção digital de filmes, instalação de internet dedicada, adequação na iluminação interna, aquisição de totem de autoatendimento, implantação de bilheteria digital, instalação de câmeras de segurança, monitores de programação, equipamentos de acessibilidade e contratação de equipe de atendimento e projecionista. Parte desses investimentos foram possíveis por meio de projeto aprovado pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, junto à Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo.

Ingressos e funcionamento

A entrada para os filmes é a mais barata da cidade, custando R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada) todos os dias da semana. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria, no totem de autoatendimento ou pelo site www.ingresso.com O Cine Guarani fica na Av. República Argentina, 3.430 – Portão e funciona de terça a domingo, das 13h às 22h. Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site.