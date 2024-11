Cinco maneiras criativas para brincar de Amigo Secreto

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Não há quem no fim de ano participe de pelo menos um Amigo Secreto durante as celebrações. Seja no trabalho, na escola, na faculdade, ou mesmo em família e amigos, a troca de presentes acontece todos os anos.

E que tal fazer uma brincadeira diferente esse ano? Pedimos ajuda para a Inteligência Artificial, que listou cinco maneiras diferentes de brincar de Amigo Secreto. Escolha a que mais combina com seu grupo.

Amigo da Sorte

Como funciona:

Os participantes compram presentes genéricos, algo que sirva para qualquer pessoa.

Em vez de sortear quem dará para quem, todos os presentes são colocados embrulhados no centro.

Um participante começa escolhendo um presente e abrindo-o.

O próximo pode pegar outro presente ou “roubar” o presente já aberto de alguém. Se “roubar”, a pessoa “roubada” escolhe outro presente para abrir ou roubar de outro participante, e assim por diante.

o presente já aberto de alguém. Se “roubar”, a pessoa “roubada” escolhe outro presente para abrir ou roubar de outro participante, e assim por diante. Cada presente só pode ser “roubado” no máximo 3 vezes.

Por que é divertido: Mistura suspense e diversão ao ver as trocas e “roubos” inesperados!

2. Amigo do Meme

Como funciona:

Cada participante deve enviar para a organização um meme ou gif engraçado que descreva a pessoa que tirou.

No dia, antes de entregar o presente, o organizador exibe o meme ou gif.

Os outros têm que adivinhar quem é o amigo secreto antes do presente ser revelado.

Por que é divertido: Torna a brincadeira interativa e repleta de risadas. É ainda melhor se o grupo tiver um bom senso de humor!

3. Amigo DIY (Faça Você Mesmo)

Como funciona:

Os presentes devem ser feitos à mão pelos participantes. Pode ser algo artesanal, como uma pintura, desenho, peça de tricô, uma playlist gravada ou até um doce caseiro.

No dia, cada um explica rapidamente o que fez e o porquê.

Por que é especial: Gera mais carinho e criatividade, já que o presente exige um esforço personalizado.

4. Amigo Temático

Como funciona:

Antes do sorteio, o grupo escolhe um tema para os presentes. Exemplos: presentes de cor específica, coisas engraçadas, itens nostálgicos, decoração para o lar ou presentes de até R$10.

O tema cria um desafio divertido e dá um toque único à troca.

Por que é criativo: Transforma a brincadeira em algo inusitado e adapta os presentes ao grupo.

5. Amigo Reverso

Como funciona:

Em vez de cada pessoa ganhar um presente, o grupo se reúne para fazer algo juntos.

Exemplos: Comprar cestas básicas para doação e montá-las juntos. Juntar o valor que seria gasto nos presentes e alugar um espaço para celebrar juntos com música e comida. Fazer uma troca de talentos (cada um faz algo para animar o grupo, como cantar ou contar histórias).



Por que é significativo: Dá um propósito maior para a brincadeira, focando em união e solidariedade.