Os moradores de São José dos Pinhais terão uma programação especial neste domingo (10) e na segunda-feira (11) com o espetáculo “O Auto da Trupe de Natal”, promovido pelo hipermercado Condor da Rua Joinville. A apresentação contará com um musical inclusivo, com tradução em Libras e audiodescrição, promovido pelo Instituto Joanir Zonta.

+ Leia mais: Menu de Natal de confeitaria de Curitiba tem panetones, sobremesas e lembrancinhas

Dirigido por Maurício Vogue, o espetáculo utiliza diferentes linguagens cênicas e musicais brasileiras tradicionais, como teatro de máscaras, bonecos, música caipira, MPB e sacra.

Para deixar o momento ainda mais mágico, as lojas que recebem o espetáculo estão com uma decoração especial de Natal, com um túnel de luz na escada rolante, a presença do Papai Noel, além de uma caixa de correio para as crianças depositarem suas cartinhas ao bom velhinho.

+ Leia também: Supermercado de Curitiba recebe espetáculo de Natal gratuito

PROGRAMAÇÃO DO ESPETÁCULO NATAL MÁGICO CONDOR

Curitiba

05 e 06/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Nilo Peçanha, 1000

São José dos Pinhais

10 e 11/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Joinville, 3001

Joinville

12 e 13/12, às 19h30

Hiper Condor – Rua Florianópolis, 100

Ponta Grossa

17 e 18/12, às 19h30

Hiper Condor Jardim Carvalho – Av. Monteiro Lobato, 2180

Maringá

19 e 20/12, às 19h30

Super Condor – Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 850

PROGRAMAÇÃO DO PAPAI NOEL

De 14 a 23/12, das 14h30 às 18h30 o Papai Noel estará presente em:

Curitiba – Hiper Condor – Rua Nilo Peçanha, 1000

São José dos Pinhais – Hiper Condor – Rua Joinville, 3001

Ponta Grossa – Hiper Condor Jardim Carvalho – Av. Monteiro Lobato, 2180

Maringá – Super Condor – Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 850

Em Joinville no Hiper Condor – Rua Florianópolis, 100, o Papai Noel estará de 14 a 23/12 das 14h30 às 20h

Você já viu essas??

ALERTA! Tem em casa? Operação descobre produto falso em supermercado de Curitiba Há 119 anos em Curitiba Bar tradicional de Curitiba com mais de 100 anos tem novos donos. Como vai ficar? Especial! “O que acontece no Asa, fica no Asa”; Galeria de Curitiba é palco de lendas de arrepiar!