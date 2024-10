Cemitério de Curitiba celebra Dia de Finados com várias atividades

O Cemitério Vertical de Curitiba vai ampliar o horário de visitação até às 19h no dia 2 de novembro para garantir que todos possam prestar suas homenagens com tranquilidade no Dia de Finados. Durante todo o final de semana, a necrópole terá uma programação exclusiva em homenagem aos entes queridos e seus familiares e mais de 40 mil pessoas são esperadas.

A principal ação é o Tributo Personalizado, criado especialmente para resgatar a memória dos falecidos a partir da leitura de emocionantes cartas no Jardim Elo Eterno, ao som de música ao vivo.

A programação inclui ainda espetáculos teatrais, missas, cultos, apresentações musicais, exposição de pinturas, oficinas de pulseiras e pipas, feiras de artesanato, livros e pets, arrecadação de recicláveis, serviços de aferição de pressão e orientações de saúde.

+ Leia mais: Centro de Curitiba pode ganhar novo polo gastronômico

As atrações terão tradução simultânea em libras e transmissão online nos canais do Cemitério Vertical no YouTube, Facebook e Instagram. Confira a programação completa no final do texto.

Com o tema “Elo Eterno”, as homenagens deste ano buscam proporcionar momentos de reflexão, memórias e conforto às famílias, oferecendo um espaço de acolhimento para honrar a memória de quem partiu.

“As atividades foram cuidadosamente planejadas para criar um ambiente de paz e conexão, em que cada gesto se transforma em uma homenagem. Estamos abertos para receber quem tem familiares sepultados aqui e quem não tem também é bem-vindo. O evento de Finados é um momento único para renovar os laços e reforçar o compromisso de cuidar não apenas de quem partiu, mas também de quem fica. A programação tem atividades para toda a família”, convida Carlos Alberto Camargo, diretor do Cemitério Vertical.

Tributo Personalizado

O ponto alto da programação será o Tributo Personalizado, um momento único, repleto de emoção e memórias. Os familiares serão recebidos ao entardecer no Jardim Elo Eterno para uma homenagem aos entes queridos. Ao som de música ao vivo, colaboradores do Cemitério Vertical farão a leitura de cartas dedicadas a cada homenageado, elaboradas a partir de informações coletadas com os próprios familiares, que são convidados a participar ativamente da ação. Após o tributo, as famílias receberão a carta impressa, levando para casa uma lembrança afetiva.

Festival de Comida Italiana de Curitiba reúne restaurantes famosos e tradicionais

O espetáculo Conexões da Saudade, produzido especialmente para a data em parceria com o Barracão EnCena, apresenta histórias emocionantes que abordam a relação entre avós e netos, com diálogos e brincadeiras que evocam memórias e reflexões sobre o passado. As apresentações serão no Jardim do Elo Eterno, onde os visitantes também poderão participar de oficinas, além de apreciar uma exposição ao ar livre com pinturas de artistas locais.

No auditório central, missas, cultos e apresentações musicais vão oferecer momentos de espiritualidade e conexão. Haverá ainda um culto Ecumênico com Apresentação do Curitiba Coral Igreja Adventista do Sétimo Dia.

No Hall das Capelas os visitantes serão recebidos com a delicadeza das melodias ao violino e com apresentações do Grupo Soro Seresta. Com músicas que tocam a alma, despertam reflexões profundas e resgatam memórias, as apresentações são um convite para celebrar a vida, a saudade e a eterna conexão com aqueles que já se foram.

Na área externa terá a Feira de Artesanato e variedades, com exposição e venda de produtos manuais confeccionados pelo Grupo Alegria de Viver, da Pastoral da Terceira Idade da Comunidade Nossa Senhora das Dores, além de um workshop de cerâmica. Também participam da feira expositores de bijuterias, velas artesanais, gravuras, desenhos, bordados, tricô e fuxico. Os valores arrecadados serão convertidos em benefício do grupo da terceira idade.

Atividades infantis

As crianças são muito bem-vindas na celebração de Finados do Cemitério Vertical. O evento terá o Espaço da Criança, com cama elástica, camarim de pintura, fliperama e muitas brincadeiras. O espaço especialmente dedicado aos pequenos terá uma equipe de monitores. Além disso, no Jardim Elo Eterno as crianças estão convidadas a participar de oficinas lúdicas de pulseiras personalizadas e de fabricação de pipas em homenagem aos entes queridos. As atividades são gratuitas.

A Feira Social Pet com foco no bem-estar animal integra as atividades da área externa do Cemitério Vertical. A ação busca incentivar a adoção responsável de cães filhotes e adultos resgatados e que necessitam de um novo lar, além de arrecadar itens essenciais como ração. Também haverá estandes com venda de produtos voltados para pets. A feira é realizada em parceria com a ONG Vets de Rua – projeto que oferece cuidados e consultas com médicos veterinários voluntários aos animais de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Sustentabilidade

A ONG Reciclando com Amor participa do evento arrecadando recicláveis como tampas plásticas de refrigerante, lacres de alumínio e embalagens de água, shampoo, leite, sucos, conservas, entre outros. Todo o valor recebido a partir da venda dos recicláveis será revertido para a causa animal. A ONG é um movimento que busca engajar a população a separar seus recicláveis em prol da causa animal, por meio da conscientização e educação.

O projeto “Livros e Latidos”, que destina toda a renda arrecadada com vendas para ONGs de causas relacionadas a animais, também é parceiro. No evento, eles estarão arrecadando doações de livros em ótimo estado para a venda em prol de animais resgatados.

Saúde

O evento oferece ainda serviços especiais em prol da saúde, como aferição de pressão e orientações de profissionais em parceria com a ONG Médicos de Rua, que é formada por médicos, enfermeiros e estudantes da área da saúde unidos com o propósito de levar assistência médica para a população.

Nos dois dias de programação, serão realizadas Missas Solenes e Cultos Ecumênicos.

Inaugurado em 1989, o Cemitério Vertical de Curitiba é considerado uma das maiores necrópoles da América Latina. Localizado no bairro Tarumã, em uma área de 64 mil m², o espaço tem capacidade para mais de 113 mil sepultamentos entre lóculos e ossuários. Também possui quatro capelas para velórios e no centro do cemitério um anfiteatro com capacidade para 340 pessoas sentadas. Seu quadro conta com mais de 250 colaboradores especializados no atendimento humanizado às famílias.

Programação completa de Finados 2024

Dia 2 de novembro (sábado)

AUDITÓRIO CENTRAL:

8h | Missa Solene | Celebração Paróquia Santa Bertila

9h30 | Apresentação Coral Vertical

10h | Apresentação com a Escola de Música Musicallis

11h |Missa Solene | Celebração Paróquia Convidada

13h | Apresentação Musical com Marise Produções Musicais

15h | Culto Ecumênico com Apresentação do Curitiba Coral Igreja Adventista do Sétimo Dia

17h | Missa Solene | Celebração: Paróquia Convidada

18h | Apresentação Coral Vertical com HOMENAGEM – Caminho das Luzes

No Hall das Capelas os visitantes serão recebidos com a delicadeza das melodias ao violino e com apresentações do Grupo Soro Seresta.

ÁREA EXTERNA

9h às 17h – Feira Social Pet

9h às 17h – Feira de Artesanato e Variedades, workshops de pulseiras, entre outros

9h às 17h – Médicos de Rua – Ação Social para aferição de pressão, enfermagem, cuidados e orientação de saúde.

JARDIM DO ELO ETERNO

9h às 17h | Apresentações Teatrais com a Companhia Teatro Barracão Encena. Espetáculo: Conexões da Saudade

9h às 17h | Oficina de Pulseiras Personalizadas

9h às 17h | Oficina de pipas | Homenagem Memórias ao Vento

Exposição ao ar livre com pinturas de artistas locais, no jardim.

CONVITE ESPECIAL – Jardim

18h30 e às 19h30 | Tributo Musical

Intérpretes de LIBRAS durante todo o Evento.

8h às 17h30 | Atendimento Administrativo

7h30 às 18h | Serviço de Suporte e Emergências Médicas

7h30 às 18h | Serviço Leva e Traz *TRANSFER* Pontos a serem divulgados posteriormente nas redes sociais, devido às obras na Av. Victor Ferreira do Amaral.

8h às 18h | Espaço Criança

Dia 3 (domingo)

9h30 | Missa Solene, celebração: Ordem dos Servos de Maria

11h | Concerto Instrumental de Encerramento

O Cemitério Vertical fica na Rua Konrad Adenauer, 940 – Tarumã, Curitiba – PR

Youtube – www.youtube.com/@cemiterioverticalcuritiba