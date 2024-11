Casarão histórico de Curitiba abriga novo espaço cultural; veja fotos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba ganhou com um novo espaço cultural. Trata-se do Solar da Glória, localizado em um casarão histórico do final do século 19, que foi restaurado e doado ao município. O novo espaço, situado na Avenida João Gualberto, ao lado da Capela de Nossa Senhora da Glória, foi inaugurado em agosto pelo prefeito Rafael Greca.

“Meu coração se enche de alegria por entregarmos à cidade esse lindo casarão, refeito pelos traços do arquiteto Ricardo Amaral, dentro do programa das unidades de preservação de Curitiba para manter o rosto da cidade”, disse Greca.

Inauguração

A cerimônia de inauguração começou com uma missa celebrada em latim pelo padre Anderson Gulin, na Capela da Glória, e foi seguida por uma apresentação do jovem pianista Ignácio Wildt, de apenas 12 anos, que executou o 3º Movimento da Sonata de Mozart K 576, o 2º Estudo de Concerto de Liszt e Fantasia e Improviso de Chopin. Considerado uma revelação no cenário musical, Ignácio nos próximos dias mostrará seu talento em palcos da Europa.

Durante a inauguração, Greca agradeceu ao empresário Acir Gulin, até então proprietário e responsável pela restauração do imóvel doado ao município e que passa a fazer parte do patrimônio cultural da cidade como um espaço de arte, cultura e convivência para a comunidade.

“É com orgulho que entrego esse imóvel histórico, totalmente reformado, para esse governante de alta consideração. Com absoluta certeza a comunidade curitibana saberá apreciar o significado histórico dessa obra”, disse Acir Gulin, ao ler o documento que oficializou a doação do Solar da Glória.

Centro Cultural

O Solar da Glória ocupa um espaço de aproximadamente 350 m² e conta com um amplo salão que poderá ser usado para a realização de eventos. A gestão do espaço ficará a cargo do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC).

A restauração do imóvel foi feita pelos empresários Juçara e Acir Gulin. A obra, assinada por Ricardo Amaral, teve início em outubro de 2023 e contou ainda com o trabalho da arquiteta Elaine Spiel e da engenheira Natalia Bach.

História

O Solar da Glória, originalmente conhecido como Casa Veiga, foi construído em 1896 pelo ervateiro Bernardo Augusto da Veiga para servir como escritório do seu engenho de erva-mate. A edificação é um exemplo do estilo eclético, característico da época, com uma entrada lateral e janelas em arco que circundam toda a construção, lembrando outras edificações que marcaram o início do século 20 na região central de Curitiba.

A partir de 1924, a casa passou a ser a residência do primogênito de Bernardo, Gabriel da Veiga, que se mudou para o local após seu casamento com Cacilda Whiters e que viveu no endereço até seu falecimento em 1999.