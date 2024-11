Eleito, Eduardo Pimentel assume a prefeitura de Curitiba

Eduardo Pimentel, prefeito recentemente eleito, assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba nesta sexta-feira (1º). O vice-prefeito deve ficar no cargo até o dia 14 de novembro. O atual prefeito, Rafael Greca, está em missão oficial em Barcelona e Roma.

Segundo a prefeitura, Greca pretende apresentar na Espanha as experiências da capital como cidade inteligente, igualitária, sustentável e inovadora. Na capital italiana, Greca ainda terá uma audiência privada com o Papa Francisco, em que irá compartilhar com o Santo Padre o compromisso de sua gestão com os mais vulneráveis.

“É com muita honra e responsabilidade, recebo, mais uma vez, o cargo de prefeito em exercício de nossa capital para manter a nossa cidade extremamente bem-cuidada”, afirma Eduardo Pimentel.

Em Barcelona (Espanha), Greca participa da premiação do Intelligent Community Forum (ICF – Fórum de Comunidades Inteligentes) – Curitiba é uma das sete finalistas do prestigiado prêmio internacional -, e ainda do Smart City Expo World Congress 2024, maior evento de cidades inteligentes do mundo. Em Roma (Itália), Greca terá reuniões com autoridades brasileiras e italianas e com representantes da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, para compartilhar as experiências de Curitiba em segurança alimentar e combate à fome.

