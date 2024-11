Mega-Sena 2792 milionária premia aposta feita em supermercado de Curitiba

Uma aposta de Curitiba ficou no quase no concurso 2.792 da Mega-Sena realizado na noite de sexta-feira (01), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 127 milhões. Os números sorteados foram 16 – 22 – 33 – 34 – 49 – 59.

O bilhete curitibano foi feito na Mega Sorte Loterias, localizada dentro do estacionamento do Supermercado Angeloni, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, no bairro Bigorrilho. O prêmio é de R$ 68.004,21.

Além da aposta curitibana, outras 118 no país acertaram cinco dezenas. O próximo sorteio da Mega será na terça-feira (05).

Mega-Sena – Concurso 2792

Aposta de Curitiba ganhadora com 5 acertos

Cidade

Unidade Lotérica

Razão Social

Quantidade de números apostados

Canal de vendas

Teimosinha

Tipo de Aposta

Cotas Prêmio



CURITIBA/PR MEGA SORTE MEGA SORTE LOTERIAS LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$68.004,21

Como jogar?

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, até o dia do sorteio.