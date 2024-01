A casa de repouso para idosos Solary Ville Residencial Sênior, realiza nesta sexta-feira (19), um baile para seus moradores e hóspedes, inspirado no famoso Baile de Gala do Metropolitan de Nova York (Baile do Met) – um dos eventos mais badalados do planeta. O Solary Ville é uma rede curitibana de casas de repouso, especializada em atendimento humanizado para idosos.

Nos Estados Unidos, o Baile do Met é um dos eventos mais aguardados do ano para quem gosta de moda, uma vez que reúne diversas celebridades, estilistas e importantes nomes do segmento. Ele também é um evento beneficente, que visa levantar fundos para o Instituto de Vestuário.

Saúde, alegria e bem-estar

Mas para os idosos do Solary Ville, este é um momento de diversão, alegria e de trazer de volta à memória as boas épocas já vividas. Os moradores são convidados para vestirem trajes de gala e as mulheres também capricham no cabelo e na maquiagem, para uma noite pra lá de especial.

De acordo com a idealizadora da casa de repouso, psicóloga e pós-graduanda em gerontologia pelo Albert Einsten – Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa (SP), Roberta Bombonatto, os idosos adoram música e dança, e o baile contribui para a melhoria da saúde deles.

“Nesta unidade, é a primeira vez que elaboramos um baile de gala, sabendo o quanto isso agrega na socialização dos hóspedes, na autoestima e diversão, os idosos adoram música e dança. Sem contar que o baile contribui para a melhoria das habilidades motoras e cognitivas, também é um momento de descontração e bem-estar”, conta, Roberta.

Quando?

O baile acontece à partir das 18h30 desta sexta-feira (19) e logo após, os moradores da casa de repouso desfrutarão de um delicioso jantar. O evento será na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4390, Vila Izabel, em Curitiba.

