Carreta se transforma em sala de cinema e exibe sessões gratuitas em Curitiba

O Cinevia, projeto cultural da concessionária Via Araucária em parceria com o Ministério da Cultura que transforma uma carreta em sala de cinema, já começou a rodar no Paraná. As primeiras exibições gratuitas foram realizadas em Colombo e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Já nesta sexta-feira (12), é a vez da Praça Santa Rosa, na Rua Eduardo Luiz Piana, na Cidade Industrial de Curitiba, receber a iniciativa.

A atividade exibe longas de sucesso nacional e internacional, como Encanto, Divertidamente 2, Meu Malvado Favorito 4 e Mufasa. Para muitas crianças, é a primeira experiência em uma sala de cinema.

Pela primeira vez no Paraná, esse cinema sobre rodas vai passar por 18 cidades que compõem o trecho de concessão da Via Araucária. A expectativa é reunir mais de 13 mil espectadores ao longo da programação que seguirá até 07 de novembro.

Em Curitiba, o projeto também tem o apoio da prefeitura. Na primeira parada, a carreta estaciona na CIC, bairro mais populoso da cidade e um dos maiores do Brasil, com mais de 170 mil habitantes. Nos dias 15, 16 e 17, é a vez do bairro Tatuquara, na Rua Olivardo Konoroski, em frente à regional do Tatuquara.

Cinevia terá cinco sessões de cinema por dia

O projeto foi viabilizado pela Lei Rouanet e terá 41 dias de atividades, somando 205 sessões, cinco por dia. A carreta tem capacidade para 85 pessoas, incluindo dois espaços para cadeirantes, rampas de acesso e estrutura completa: poltronas acolchoadas, ar-condicionado, iluminação LED, projeção digital e som. Todos os espectadores recebem pipoca e refrigerante gratuitos.

As exibições contemplam toda a comunidade de maneira geral. Os ingressos são distribuídos no local, diariamente a partir das 7 horas, por ordem de chegada. Os horários das sessões são: 8h, 10h, 14h, 16h e 19h.

Depois de Curitiba, o Cinevia seguirá viagem por Araucária, Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Prudentópolis e Teixeira Soares.

Para conhecer a programação completa do Cinevia, acompanhe o Instagram da Porto Cultural (@portoculturaloficial) e da Via Araucária (@araucariavia). Também é possível conferir os filmes em exibição no site do projeto.