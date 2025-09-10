Copel instala rede elétrica inteligente em Colombo

A Copel deu início esta semana a um importante avanço tecnológico em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. A instalação de medidores inteligentes – conhecidos como smart meters marca mais um passo da Fase 4.1 do Programa Rede Elétrica Inteligente, que está transformando a infraestrutura de distribuição de energia na região Leste do Paraná.

A modernização do sistema de medição e leitura do consumo de energia em Colombo receberá um investimento robusto de R$ 38,2 milhões, beneficiando aproximadamente 91,4 mil unidades consumidoras. O trabalho está sendo realizado pela empresa terceirizada Energec, com instalação gratuita feita por eletricistas credenciados, que se apresentam devidamente uniformizados e identificados com crachá. O processo é rápido, levando em média 20 minutos, com acesso restrito apenas ao equipamento, garantindo a segurança e privacidade dos moradores.

Com esta nova tecnologia, os consumidores ganham a possibilidade de acompanhar o consumo em tempo real, enquanto o sistema passa a detectar falhas instantaneamente e realizar religamentos automáticos. Isso traz mais agilidade e eficiência ao fornecimento de energia. Outro benefício importante é que o consumidor pode monitorar seus próprios dados de consumo diretamente pelo aplicativo da Copel, disponível tanto para Android quanto para iOS, facilitando o controle de gastos e incentivando o uso consciente da energia elétrica.

“Colombo dá um passo decisivo rumo à digitalização completa da rede elétrica da Região Metropolitana. Estamos falando do terceiro município mais populoso da RMC, com cerca de 250 mil habitantes, economia diversificada entre indústria, comércio, serviços e agricultura familiar”, disse Francis Alencar Prado, gerente do Departamento de Projetos Especiais da Copel Distribuição.

“Essa transformação é fundamental para garantir mais segurança e qualidade de energia em um cenário de crescimento urbano e aumento das demandas por infraestrutura moderna”, afirma ele.

Esta iniciativa faz parte de um pacote mais amplo de R$ 77 milhões que também contempla os municípios de Piraquara e Pinhais. Quando somados aos investimentos já realizados em outras localidades da RMC, como São José dos Pinhais e Araucária, o montante aplicado pela Copel na digitalização da rede elétrica da região alcança impressionantes R$ 143 milhões.

Com a inclusão de Colombo, o programa já alcançou 97 municípios concluídos e outros 73 em andamento, somando 1,67 milhão de medidores inteligentes instalados até o momento. A implantação da rede inteligente da Copel teve início em 2022, com fases anteriores que já beneficiaram centenas de milhares de imóveis nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Oeste do Paraná.

Na Região Leste, a segunda fase atende 28 municípios, incluindo a Ilha do Mel, com a meta de alcançar 511 mil imóveis ainda em 2025. Em seguida, a quarta fase contemplou São José dos Pinhais, com 134 mil unidades consumidoras.

Considerando todas as fases concluídas e em andamento, a Copel se aproxima da marca de 2 milhões de unidades consumidoras atendidas com a Rede Elétrica Inteligente, o que representa cerca de 38% da base de clientes da companhia em todo o Estado.