Ponte de Guaratuba atinge 73% de conclusão. Acompanhe em tempo real!

O novo boletim de obras da Ponte de Guaratuba indica que a execução da estrutura atingiu 73% de conclusão. Em agosto, os trabalhos se concentraram na finalização das etapas de concretagem no trecho estaiado. A última estaca da fundação foi concretada no dia 21 de agosto, 459 dias após a primeira estaca, concluída em 17 de maio de 2024. A previsão de inauguração da ponte permanece para abril de 2026.

No trecho pré-moldado, foram finalizadas 62 estacas (24 no estaiado e 38 no pré-moldado) e 16 vigas travessas. Já foram fabricadas 126 vigas longarinas e lançadas 110, permitindo a execução de 11 lajes do tabuleiro em um total de 23 vãos previstos ao longo da ponte.

Já no trecho estaiado, as fundações, pilares das torres e aduelas de partida já estão finalizadas. Utilizando a técnica de balanços sucessivos, foram executados três pares de aduelas no apoio 04 e dois pares no apoio 05, totalizando 85 metros concluídos de um total de 320 metros previstos para essa etapa da ponte.

Os primeiros estais, cabos de aço que sustentam a parte central da estrutura, também já foram instalados. Os estais conectam diretamente o tabuleiro às torres (mastros), suportando o peso da estrutura e transmitindo as cargas verticais e horizontais para as torres, que por sua vez transferem essas forças para as fundações por meio de compressão vertical. As fundações, então, absorvem e distribuem essas cargas para o solo e a rocha por meio das estacas marítimas.

Acessos também em andamento

O empreendimento, orçado em quase R$ 400 milhões e executado pelo Consórcio Nova Ponte, mantém frentes de trabalho ativas também nos acessos. No lado de Matinhos, com cerca de 880 metros de extensão, seguem obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação. Além disso, as vigas longarinas que serão utilizadas na estrutura da ponte estão sendo fabricadas no próprio canteiro de obras.

Do lado de Guaratuba, com aproximadamente 940 metros de extensão, os trabalhos concentram-se no rebaixamento do morro para melhorar a rampa existente. Nessa etapa, são executadas contenções com a solução técnica de solo grampeado combinada à cortina atirantada estaqueada, abrangendo 10 mil metros quadrados de área contida. A previsão é movimentar 200 mil m³ de solo e aplicar 50 mil m² de pavimentação.

Como acompanhar a obra

A construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real pela internet. As imagens estão disponíveis no site oficial da obra, oferecendo uma visão em tempo real do canteiro de obras. A ferramenta conta com duas câmeras posicionadas estrategicamente, uma voltada para um dos acessos da ponte e outra para o trecho estaiado, que estará em destaque em breve.

Além das transmissões ao vivo, os usuários podem tirar dúvidas sobre o andamento da obra, técnicas construtivas e locais de acesso pelo Chat da Ponte, um assistente virtual disponível no canto inferior direito do site. Para acessar as imagens, basta clicar no banner identificado com o texto “Monitoramento da obra 24 horas”.

Parte da obra foi embargada após fiscalização

A megaobra no litoral do Paraná teve parte embargada pela superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, órgão ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego após fiscais terem identificado irregularidades na segurança dos trabalhadores que atuam na obra. Por conta disso, um trecho da obra foi embargado até que o problema seja resolvido. Veja aqui a resposta do governo do Paraná para a situação.

