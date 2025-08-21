Última estaca da Ponte de Guaratuba é concretada e obra entra em nova fase

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A última estaca marítima da Ponte de Guaratuba foi concretada nesta terça-feira (19). Com 70% da obra executada, essa etapa encerra a fundação da ponte e marca o início do processo de sustentação da estrutura.

A finalização ocorre 459 dias após a primeira estaca, concluída em 17 de maio de 2024. Segundo a engenheira fiscal do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), Larissa Vieira, trata-se de uma das fases mais desafiadoras do projeto.

“Esse trecho foi emblemático devido à complexidade das fundações, que demandaram estacas de grande porte e exigiram soluções técnicas frente à forte influência das marés e às variações climáticas. Ainda assim, com planejamento, precisão e atuação integrada das equipes, concluímos com êxito mais uma fase fundamental da construção”, explica.

Cada estaca possui diâmetros entre 1,80 m e 2,20 m e comprimentos de 20 a 50 metros. O peso médio é de 350 toneladas, podendo chegar a 500. A instalação de cada conjunto levou de cinco a dez dias.

No total, o projeto prevê 64 estacas. Desse conjunto, 24 formam o trecho estaiado da ponte, que terá vão livre de 160 metros para permitir a navegação de embarcações. Essa parte terá extensão de 320 metros.

Estrutura da ponte

Para viabilizar a execução no mar, foram utilizadas balsas como plataformas de trabalho. Nessa fase, foram empregados cerca de 8.550 metros cúbicos de concreto, o equivalente a mais de mil caminhões betoneira, além de 770 toneladas de aço nas armações.

A instalação começa com a cravação de uma camisa metálica, que delimita a área da escavação. Depois, o solo é perfurado e os resíduos são retirados por meio da técnica air-lift. Só então é possível instalar a armadura e concretar a estrutura.

Ponte de Guaratuba

As obras da Ponte de Guaratuba, no Litoral do Paraná, já alcançaram 70% de execução. Também avançam os acessos viários, que ligarão a estrutura à PR-412 nos dois extremos da Baía de Guaratuba.

No lado de Guaratuba, o trecho de acesso soma cerca de 940 metros, enquanto no lado de Matinhos são aproximadamente 880 metros. Com a ponte, a extensão total da obra será de 3,07 quilômetros. O investimento é de quase R$ 400 milhões do Governo do Estado, por meio do DER-PR, autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).