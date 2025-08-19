Novidade

Prevista pra abril de 2026, inauguração da Ponte de Guaratuba deve ter maratona

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/08/25 12h17
Ponte de Guaratuba será palco da Maratona do Paraná. Foto: Arnaldo Neto / AEN

O litoral paranaense está prestes a viver uma transformação histórica com a inauguração da Ponte de Guaratuba. E para marcar esse momento tão aguardado pelos paranaenses, um evento à altura está sendo preparado: a Maratona Internacional do Paraná, com data pré-agendada para 5 de abril de 2026, mês em que esta prevista oficialmente a inauguração da mega obra.

A prova não será apenas mais uma no calendário esportivo mundial. Vai reunir saúde, turismo e muita emoção em um dos cenários mais bonitos do nosso litoral. O grande destaque será o percurso passando pela nova ponte que finalmente vai conectar os dois lados da Baía de Guaratuba.

+ Saiba mais: Vídeo mostra em detalhes como será nova (e importante) rodovia no litoral do Paraná

O projeto é uma parceria entre a Sportion e a CWB Brasil, com o apoio institucional do Governo do Estado. A expectativa é que dezenas de milhares de atletas, entre amadores e profissionais, participem deste megaevento esportivo.

Marcus Pinheiro, diretor da Sportion, conta que o Governador Ratinho Junior ficou empolgado quando conheceu o projeto. “A Maratona Internacional do Paraná deverá se transformar em uma das principais provas do atletismo mundial, atraindo profissionais e amadores de todos os cantos do mundo, movimentando o esporte nacional e a economia paranaense”, destaca.

A maratona terá percursos para diferentes níveis de preparo físico, permitindo que pessoas de todas as idades possam participar dessa celebração histórica. Todos os detalhes sobre a competição serão anunciados nas próximas semanas.

Mais informações sobre inscrições e detalhes da prova serão divulgados nos próximos meses. O Governo do Paraná, por meio de sua assessoria de imprensa, não informou que só dará detalhes da inauguração da ponte nos próximos meses.

