Ponte de Guaratuba: Cabos de aço começam a dar forma ao trecho estaiado

A paisagem da Baía de Guaratuba ganha um novo contorno com o avanço das obras da Ponte de Guaratuba, grandiosa obre que promete transformar a mobilidade na região. Nesta semana, teve início a instalação dos estais, os cabos de aço que sustentarão a parte central da estrutura. Com 70% das obras concluídas, o projeto segue dentro do cronograma previsto.

Rodrigo Marques, engenheiro civil e gerente de produção do Consórcio Nova Ponte, explica: “Estamos iniciando a etapa de avanço sucessivo do tabuleiro da ponte. Já instalamos o primeiro par de estais, fundamental para suportar o tabuleiro.”

Mas afinal, o que são esses estais? São cabos de aço tensionados que conectam o tabuleiro às torres da ponte, distribuindo as cargas e garantindo a estabilidade da estrutura. Este sistema permite vencer grandes vãos, como o de 160 metros previsto para a Ponte de Guaratuba.

“Muita gente pergunta se a ponte estaiada é só pelo visual. A resposta é não”, esclarece Marques. “Além do apelo estético, ela permite vencer vãos maiores e proporciona economia de materiais.”

A ponte contará com dois mastros principais, cada um com 12 pares de estais. Cada estai é composto por 61 cordoalhas de alta resistência, protegidas contra corrosão. “Um único estai suporta cerca de 610 toneladas”, revela o engenheiro.

Fernando Furiatti, diretor-presidente do DER/PR, destaca uma mudança no projeto original: “Optamos por um único conjunto central de estais, apoiado no meio da pista. Isso facilita a manutenção futura e mantém a estabilidade estrutural.”

A instalação dos estais marca uma das últimas etapas da construção. À medida que são fixados, o tabuleiro avança até as extremidades. Em seguida, virão as etapas de iluminação, pavimentação e implementação da ciclovia.

Paralelamente, foi concluída a concretagem das estacas marítimas, superando desafios técnicos impostos pelas condições geológicas e influência das marés. Das 64 estacas previstas, 24 compõem o trecho estaiado.

Ponte de Guaratuba tem proporções gigantes

Com 1.244 metros de extensão, quatro faixas de tráfego, ciclovia e calçadas, a Ponte de Guaratuba promete ser um marco na engenharia paranaense. A previsão é que as obras sejam concluídas em abril de 2026, trazendo mais fluidez e desenvolvimento para a região litorânea do estado.

