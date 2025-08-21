McLaren de R$ 3 milhões se envolve em acidente no Paraná: “Sabe quanto custa??”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A manhã desta quinta-feira (21) em Toledo, no oeste paranaense, começou agitada para quem passava pelo Jardim La Salle. O motivo? Um daqueles encontros improváveis no trânsito que viram assunto de boteco na mesma hora: uma McLaren 720S, avaliada em aproximadamente R$ 3 milhões, se envolveu num acidente com um modesto Chevrolet Classic, um guerreiro automotivo brasileiro.

A batida aconteceu em uma rotatória na Rua Pedro dos Santos Ramos, nas proximidades do Lago Municipal, área bastante movimentada da cidade. O que chamou ainda mais atenção foi a reação do proprietário do supercarro, que não conseguiu conter a frustração ao ver sua “nave” com a traseira completamente destruída.

“Você tem dinheiro para pagar isso aqui, o que você está fazendo? Você não enxerga? Sabe quanto custa isso aqui? Não adianta chamar a polícia”, disparou o dono da McLaren, visivelmente transtornado, enquanto o motorista do Classic parecia em estado de choque, apenas observando a cena sem acreditar no estrago no asfalto.

O vídeo do momento pós-acidente, captado por um transeunte, viralizou rapidamente nas redes sociais. E não é para menos! Ver uma máquina desse calibre danificada não é algo que acontece todo dia em uma cidade do interior.

Após a colisão com o carrão, o Classic não teve melhor sorte: acabou acertando uma árvore próxima ao local. Um prejuízo que, embora em escalas completamente diferentes, certamente vai pesar no bolso de ambos os envolvidos.

Aliás, esse é daqueles acidentes que entram para o livro de histórias do trânsito local. Afinal, quantas vezes você já viu uma McLaren circulando pelas ruas de Toledo? E agora, uma batida!

