Ferrari pagará R$ 122 mil a menos de IPVA no Paraná: veja mais exemplos

O governo do Paraná anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), a redução de 45% na alíquota cobrada pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026. Passando de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal, o veículo com IPVA mais caro do estado pode chegar a um desconto de R$ 122 mil após a mudança.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, o veículo com o maior IPVA do Paraná em 2025 é uma Ferrari SF90 Spider 2023 estimada em R$ 7.628.728. Neste ano, o superesportivo de luxo foi tributado em R$ 267.006,48.

Caso a alíquota geral do IPVA proposta pelo governo nesta quarta (20) já estivesse valendo, o valor a ser pago seria de R$ 144.945,83. Ou seja, um desconto de R$ 122.060,65. Se somar com o desconto de 6% no caso de pagamento à vista, o valor vai para R$ 114.737.

A mudança claramente também será sentida no bolso dos donos de carros populares. Para se ter uma noção, de acordo com a Secretaria da Fazenda, em 2025, o IPVA médio cobrado no Paraná é de R$ 1.689,91. Com essa mudança, o valor passaria a ser de R$ 917,38, gerando uma economia de R$ 772,53.

“Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos públicos e agora chegamos no momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil”, disse o governador Ratinho Jr no anuncio.

A redução está em um projeto de lei que será encaminhado em breve para a Assembleia Legislativa.

Valor do veículo – valor do imposto (de 3,5% para 1,9%)

R$ 35 mil – de R$ 1.225 para R$ 665

R$ 40 mil – de R$ 1.400 para R$ 760

R$ 45 mil – de R$ 1.575 para R$ 855

R$ 48 mil – de R$ 1.680 para R$ 912

R$ 50 mil – de R$ 1.750 para R$ 950

R$ 60 mil – de R$ 2.100 para R$ 1.140

R$ 80 mil – de R$ 2.800 para R$ 1.520

R$ 100 mil – de R$ 3.500 para R$ 1.900

Alterações para equilibrar essa redução

Segundo o governo do Paraná algumas alterações são necessárias para equilibrar a redução na alíquota para o IPVA 2026. Entre as novidades está o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%.

A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.

Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.

