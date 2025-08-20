Medidores inteligentes: Copel enfrenta 146 reclamações na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Procon de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), recebeu 146 reclamações após a instalação do medidor inteligente da Copel no município. Dentre as principais queixas da população está o aumento expressivo da conta de luz.

De acordo com a companhia, os medidores inteligentes são aparelhos que fornecem dados em tempo real sobre o uso da eletricidade. De maneira tecnológica, o aparelho substitui a leitura manual.

+ Leia mais Morador da RMC é investigado em caso de abuso infantil nas Filipinas

Além de São José dos Pinhais, os medidores estão sendo implementados em outras três cidades da RMC: Colombo, Pinhais e Piraquara. Em outros 10 municípios da Grande Curitiba a instalação já foi concluída: Agudos do Sul, Araucária, Balsa Nova, Campo do Tenente, Contenda, Fazenda Rio Grande, Lapa, Mandirituba, Piên, Quitandinha e Rio Negro.

Copel foi notificada

De acordo com o superintendente do Procon de São José dos Pinhais, Jaiderson Rivarola, o município notificou a Copel sobre o problema.

Segundo Rivarola, a empresa deve fornecer laudos do Inmetro e dados que apontem que não há erro no medidor e na instalação para que o aparelho continue em funcionamento na cidade.

“Se a empresa não apresentar informações que permitam a continuidade da instalação dos novos medidores e a resolução das demandas protocoladas, nós podemos suspender a instalação em toda a cidade. Muitos consumidores estão pagando estas faturas com valores elevados para não ter luz cortada, e o nome inscrito no SPC”, afirma o superintendente.

Em nota, a Copel confirmou que recebeu a notificação emitida pelo Procon de São José dos Pinhais na segunda-feira (18) e que os casos apontados pelo órgão estão sendo avaliados individualmente pela companhia.

Segundo a companhia, em São José dos Pinhais já foram instalados cerca de 120 mil medidores inteligentes de um total de 138 mil programados para a área urbana do município.

Orientações aos consumidores

De acordo com o Procon, se o consumidor perceber que houve alteração na conta de luz, mas não teve mudanças nos hábitos de consumo na residência, ele deve abrir um protocolo junto a Copel.

Se a empresa julgar improcedente, o consumidor pode reunir as últimas quatro faturas e levar até o Procon para abrir uma reclamação.

TAMO JUNTO COM A IRMANDADE BETÂNIA: Hoje é um dia especial. Parte da renda obtida com a venda da versão impressa da Tribuna vai para a Irmandade Betânia. Você também pode ajudar. Clique aqui, conheça o trabalho deles e veja como participar!