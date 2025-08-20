Morador da RMC é investigado em caso de abuso infantil nas Filipinas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (20). A ação investiga crimes de estupro de vulnerável, armazenamento e produção de arquivos de abuso sexual infantojuvenil na internet.

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. A corporação investiga um possível caso de abuso sexual envolvendo uma pessoa nas Filipinas.

Conforme divulgado, as investigações tiveram início após informações repassadas por um órgão internacional. O nome do investigado não foi divulgado.

O caso faz parte da Operação Infância Protegida.

