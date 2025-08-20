Tráfico de drogas em Paranaguá tem delegado e policiais envolvidos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um delegado e dois agentes da Polícia Civil do Paraná foram condenados a mais de 12 anos de prisão por tráfico de drogas em Paranaguá, no Litoral, nesta terça-feira (19). Além da prisão, a Justiça determinou a exoneração dos três agentes públicos.

De acordo com o Ministério Público do Paraná, o delegado foi sentenciado a 14 anos, nove meses e 23 dias de prisão em regime fechado e os agentes a 12 anos, 11 meses e 16 dias de prisão em regime fechado. Eles poderão recorrer da decisão, mas devem permanecer presos.

Conforme o MP, a denúncia foi oferecida pelo Núcleo Regional de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no âmbito da Operação Budapeste, realizada em 2024 para apurar a participação de agentes públicos no tráfico de drogas no Litoral.

A Justiça também determinou a destruição das drogas apreendidas com os condenados. No total, foram retidos 56,2 quilos de substância análoga à cocaína, 99 gramas de maconha e três pés de maconha (planta).

A Tribuna do Paraná entrou em contato com a defesa dos condenados, mas até a publicação desta reportagem não teve retorno. A Tribuna também aguarda um posicionamento da Polícia Civil.

