Homem morre atropelado por trem em Curitiba e parente fica em estado de choque

Mais uma tragédia envolvendo trem foi registrada em Curitiba, no fim da manhã desta quarta-feira (20). Um homem de 28 anos, ainda não identificado oficialmente, morreu após ser atropelado nas imediações da rua Sebastião Carneiro, no bairro Cajuru, em Curitiba. Outro homem, que seria parente da vítima, de aproximadamente 25 anos, ficou em estado de choque.

Segundo relatos no local Os dois tentavam atravessar a linha férrea, passando da Rua Sebastião Carneiro para a Rua Reinald Rodrigues Lima, quando foram surpreendidos pela composição.

Por causa da perícia necessária, o trem precisou ficar parado, gerando um mega congestionamento na região do Terminal do Centenário.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o rapaz já estava sem vida. O irmão mais novo, sem ferimentos, ficou completamente abalado com a situação, segundo a equipe médica.

“Infelizmente mais uma vítima. Nos deparamos com certa frequência com esse tipo de situação de atropelamento por trem aqui em Curitiba e região. Quando nós chegamos infelizmente ele já estava em óbito no local. O segundo envolvido não tem lesões, mas esta bastante abalado com a situação”, disse o Dr Toso, médico do Siate. O corpo do jovem foi encaminhado ao morgue do Hospital Cajuru.

Acidentes com trem estão cada vez mais frequentes

Este não é um caso isolado na capital paranaense. Em julho deste ano, um acidente bastante semelhante foi registrado, quando um homem também perdeu a vida ao ser atropelado por um trem em Curitiba, enquanto seu amigo ficou ferido ao tentar evitar a tragédia. Outro caso chocante nesse ano envolveu um ônibus biarticulado, que ficou partido ao meio após o impacto com um trem.

E aí, Rumo?

O caso é investigado. A reportagem cobrou um posicionamento da Rumo, concessionária responsável pelo trecho, mas ainda não recebeu resposta até a publicação desta reportagem.

