IPVA 2026 será 45% mais barato no Paraná; Veja quanto vai custar!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou, na manhã desta quarta-feira, a redução de 45% na alíquota cobrada pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA 2026. A alíquota, a partir do ano que vem, passará de 3,5% para 1,9% sobre o valor venal. A redução está em um projeto de lei que será encaminhado em breve para a Assembleia Legislativa.

“Cortamos mordomias, incrementamos os investimentos públicos e agora chegamos no momento desse grande anúncio que vai beneficiar todos os paranaenses. É uma redução de 45%, deixando a alíquota do Paraná como a menor o Brasil”, disse o governador Ratinho Jr no anuncio.

Com a nova base de cálculo, por exemplo, um dono de um automóvel de R$ 50 mil que pagava R$ 1.750 de imposto passará a pagar apenas R$ 950 em 2026. De acordo com a Receita Estadual, mais de 68% dos veículos paranaenses estão dentro dessa faixa.

Atualmente, a frota tributada do Paraná é de 4,1 milhões de veículos, sendo que 3,4 milhões deles serão beneficiados com a redução – ou seja, quase 83% do total. Fazem parte desse grupo automóveis, motocicletas acima de 170 cilindradas, caminhonetes, camionetas, ciclomotores, motonetas, utilitários, motorhomes, triciclos, quadriciclos e caminhões-tratores.

Os donos de automóveis serão quem mais vão aproveitar a redução. São mais de 2,5 milhões de carros tributados em todo o Paraná e que terão o IPVA reduzido a partir de 2026. Em seguida, aparecem as motocicletas (268,7 mil), caminhonetes (244,7 mil) e camionetas (225,1 mil).

A medida não altera a alíquota de veículos com valores diferenciados. Assim, ônibus, caminhões, veículos de aluguel, utilitários de carga ou movidos a gás natural veicular (GNV) seguem tributados em 1%.

A alíquota incide sobre o valor venal dos veículos, que é estabelecido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) a partir de uma análise regional dos preços praticados no estado. A divulgação desses dados é feita sempre no final do ano.

Alterações para equilibrar essa redução

Segundo o governo do Paraná algumas alterações são necessárias para equilibrar essa redução na alíquota para o IPVA 2026. Entre as novidades está o aumento da multa por atraso do pagamento do imposto, que passará de 10% para 20%.

A regra de cobrança de juros de mora e multa diária (0,33% ao dia, acrescida de juros da taxa Selic) será mantida, com a multa fixa de 20% sendo aplicada após 30 dias de atraso.

Além disso, o Estado espera aumentar a repatriação de veículos que hoje são emplacados em outras localidades, como Santa Catarina, em que a alíquota é de 2%. Com isso, o tamanho da frota tributada no Paraná deve aumentar, colaborando para esse equilíbrio.

Valor do veículo – valor do imposto (de 3,5% para 1,9%)

R$ 35 mil – de R$ 1.225 para R$ 665

R$ 40 mil – de R$ 1.400 para R$ 760

R$ 45 mil – de R$ 1.575 para R$ 855

R$ 48 mil – de R$ 1.680 para R$ 912

R$ 50 mil – de R$ 1.750 para R$ 950

R$ 60 mil – de R$ 2.100 para R$ 1.140

R$ 80 mil – de R$ 2.800 para R$ 1.520

R$ 100 mil – de R$ 3.500 para R$ 1.900

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉