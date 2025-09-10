Rosa de Saron traz turnê de 35 anos para a Ópera de Arame

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo dia 21 de setembro, Curitiba recebe um dos nomes mais importantes do rock cristão nacional: a Rosa de Saron desembarca na cidade para apresentação única da turnê “Rosa de Saron – 35+“. O show acontece na Ópera de Arame e promete uma verdadeira viagem pelos grandes sucessos da banda que conquistou gerações de fãs.

Quem já acompanha o grupo sabe que a Rosa de Saron não é apenas uma banda, mas um fenômeno que atravessa décadas levando mensagens de fé e esperança através do rock. E os números comprovam essa relevância: são mais de meio milhão de ouvintes mensais no Spotify, mais de meio bilhão de visualizações no YouTube (onde acumulam 1,3 milhão de inscritos) e indicações ao Grammy Latino.

Além disso, a banda segue colecionando prêmios. Recentemente, conquistou o Catholic Music Awards em duas categorias importantes: Melhor Canção Rock com “A Rosa e o Espinho” e Melhor Videoclipe com “Baile das Máscaras” – mostrando que, mesmo após 35 anos, a criatividade e a qualidade musical do grupo só aumentam.

Para o show em Curitiba, os músicos prometem revisitar os grandes clássicos que marcaram gerações de fãs. No repertório não devem faltar hits como “Sem Você”, “Do Alto da Pedra”, “O Sol da Meia Noite”, “Terra do Nunca”, “Mire as Estrelas”, “Sobre a Dúvida” e, claro, os recentes premiados “A Rosa e o Espinho” e “Baile das Máscaras”.

A formação atual da banda, que iniciou sua trajetória em 1988 em Campinas (SP), conta com Bruno Faglioni nos vocais, Eduardo Faro na guitarra, Rogério Feltrin no baixo e Grevão na bateria.

Vai ficar de fora dessa celebração musical que promete momentos de nostalgia e emoção? Então anota aí:

Serviço

Rosa de Saron em Curitiba

Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Local: Teatro Ópera de Arame

Horário: Abertura do teatro: 18h30 / Início: 19h30

Classificação etária: Livre

Realização: Dumas Produções

Ingressos: 3º lote – a partir de R$ 105,00 (meia-entrada) + taxa administrativa

Ingressos à venda pela DiskIngressos