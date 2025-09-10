Curitiba celebra o Dia Mundial do Crochê com evento inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você é daquelas pessoas que fica hipnotizada vendo os vídeos de crochê nas redes sociais? Ou talvez seja uma artesã de mão cheia que não perde uma oportunidade de aprender novas técnicas? Então anota aí que vem coisa boa por aí!

Nesta sexta-feira (12), Curitiba se transforma no paraíso dos trabalhos manuais com um encontro que promete agitar a comunidade criativa da cidade. O Armarinhos Nodari – que não é pouca coisa, já que estamos falando do maior armarinho do Sul do Brasil, com 26 anos de tradição – vai promover uma tarde especial em celebração ao Dia Mundial do Crochê.

E quem vai comandar essa festa? Ninguém menos que Marcelo Nunes, aquela figura que você provavelmente já viu nos vídeos da EuroRoma ensinando pontos incríveis e inspirando milhares de pessoas pelo Brasil. Ele é praticamente uma celebridade no universo do crochê.

O evento acontece no Teatro Paulo Autran, no Shopping Novo Batel, das 13h às 17h30. A programação está completa.

Marcelo Nunes vai confeccionar uma peça exclusiva ao vivo durante o evento. Além disso, os participantes vão ganhar um kit exclusivo, com ecobag personalizada e brindes especiais.

Para os amantes de uma boa foto, terão espaços instagramáveis especialmente preparados para você registrar esse momento e bombar nas redes sociais. E tem mais: atrações ao vivo e experiências pensadas para toda a comunidade criativa.

O teatro tem capacidade para 332 pessoas, com assentos reservados para PCDs, garantindo um ambiente acolhedor e cheio de boas energias para todo mundo que ama o universo do crochê.

As entradas já estão disponíveis no site do Sympla.

Serviço:

Local: Teatro Paulo Autran – Shopping Novo Batel

Data: 12 de setembro – sexta-feira

Horário: das 13h às 17h30

Ingressos no Sympla