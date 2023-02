O Hard Rock Cafe Curitiba traz uma programação intensa de sexta (17) a terça (21) com muita música, o menu que faz sucesso no mundo todo e, ainda, CarnaPet, Bailinho dos Avós e uma super Matinê Kids. E é claro que não pode faltar o bloquinho especial do Hard Rock Curitiba, com couvert a R$ 30. Confira a programação a seguir!

A folia começa na sexta-feira com Renan Henrique tocando às 11h30 e 16h, seguido de Varal do Wando às 19h e Geração Coca Cola às 20h. No sábado o dia é dedicado aos animais de estimação, com o Carna Pet reunindo concurso de fantasias para os bichinhos – basta chegar com o pet fantasiado para participar – e um parcão com atividades sensoriais. Os shows ficam por conta de 4youDuo, Varal do Wando, 4youTrio, Geração Coca Cola e Euphoria, em apresentações das 9h às 20h. No domingo é a vez dos vovôs e vovós com o Baile dos Avós com banda e muitos drinks ocupando o 3rd Floor do Cafe. 4youDuo, Varal do Wando, 4youTrio e Geração Coca Cola tocam em diversos horários das 9h às 20h.

O dia dedicado aos pequenos e suas famílias é a segunda-feira, com uma Matinê Kids, muita música, fantasias e menu Kids. As bandas Geração Coca Cola, 4youtrio, Czar Rock e banda CarnaRock agitam o Hard Rock Cafe Curitiba das 11h30 até às 20h. Para fechar o Carnaval com tudo, a terça-feira começa com Geração Coca Cola às 11h30, seguido de 4youDuo às 16h e encerrando a semana intensa, Varal do Wando às 19h. O couvert artístico será cobrado todos os dias com valor de R$ 30.

O Hard Rock Cafe Curitiba fica na Rua Buenos Aires, 50. O Cafe abre de segunda a quinta das 11h30 às 24h, sexta das 11h30 a 1h, sábado de 9h a 1h e domingo de 9h às 24h.

