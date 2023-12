Camping em unidade de conservação perto de Curitiba apenas R$ 20 a diária

O espaço para camping voltará a funcionar a partir deste sábado (16) no Parque Estadual Pico do Marumbi, localizado em Morretes, Piraquara e Quatro Barras, entre o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba. O local é administrado pelo Instituto Água e Terra (IAT) e pode receber até 20 barracas, com ocupação máxima de três pessoas por equipamento. Ele ficará à disposição da população seis dias por semana (exceto às terças-feiras).

As reservas precisam ser feitas com pelo menos sete dias de antecedência por meio do telefone (41) 9-9554-3988 (WhatsApp). O valor é de R$ 20 por dia e por campista – o pagamento só é feito após a confirmação da abertura da vaga pelo IAT, via aplicativo de mensagens. Idosos têm direito à meia-entrada. Crianças até 12 anos acompanhadas dos pais estão isentas. A área estava desativada desde 2020 em decorrência da pandemia de Covid-19.

O uso do camping é regulamentado pela Portaria IAT 489/2023. De acordo com o documento, os interessados devem apresentar o termo de Conhecimento de Risco devidamente preenchido e assinado. Além disso, é reservado à administração da Unidade de Conservação (UC) o direito de suspensão de reservas e solicitação de desocupação total ou parcial sempre que houver necessidade, visando o desenvolvimento seguro da atividade.

A entrada no espaço reservado vai das 8h às 15h. O limite máximo para a saída dos visitantes é 12h.

A reabertura do espaço era um pedido antigo da comunidade de montanhistas e turistas. “Trabalhamos duro para reestabelecer o serviço de camping e torná-lo operacional, fazendo enriquecer a experiência dos visitantes. O camping aproxima o público da natureza e do próprio parque, sempre prezando pelo respeito às normas e a biodiversidade do lugar”, afirma o chefe da Unidade de Conservação, Gabriel Camargo Macedo.

Atrativos

O Parque Estadual Pico do Marumbi tem 8,7 mil hectares de área e é classificado como Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral, ou seja, um complexo ambiental com objetivo principal de conservar a rica biodiversidade local.

Entre os principais atrativos, destaque para parte da histórica Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com diversas construções antigas como as Estações do Marumbi e Engenheiro Lange. Vale a visita também ao Salto dos Macacos; Caminho do Itupava; Conjunto do Marumbi, formado por diversos Picos que superam mil metros de altitude, como a Ponta do Tigre (1.400 m); e as trilhas Noroeste, Frontal e Morro do Rochedinho.

Veja como garantir sua reserva no camping do Parque Estadual Pico do Marumbi:

Entrar em contato via WhatsApp do Camping (41) 9-9554-3988 para verificar o número de vagas e demais esclarecimentos;

Entrar no site do IAT para solicitar autorização de uso do camping via sistema e-protocolo do Governo do Estado. Será necessário as seguintes informações e documentos:

– Data de entrada no camping e data de saída do camping

– Cópia do documento daqueles que irão acampar

– Nome completo, data de nascimento, cidade em que reside e telefone para contato de todos os campistas

– Pagamento da taxa via depósito na conta do IAT (Banco do Brasil, Agência: 3793-1, Conta: 14.153-4) somente após a confirmação da abertura da vaga via Whatsapp

– Envio da autorização do uso do camping junto com comprovante de pagamento via WhatsApp do Camping: (41) 9-9554-3988

– Apresentação dos documentos pessoais e termo de conhecimento de risco na portaria do Parque Estadual Pico do Marumbi.

