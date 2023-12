Praias paradisíacas! As 10 melhores cidades para alugar uma casa no verão

Com a chegada do verão e o fim de ano, muitos brasileiros começam a procurar imóveis para alugar e passar as confraternizações à beira-mar. No entanto, nem sempre é simples decidir o destino ou, ainda, encontrar uma casa para alugar com facilidade, pois nesta época a busca por aluguéis aumenta.

VIU ESSA? Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil

Mas, para facilitar a sua escolha, o corretor de imóveis Rafael Scodelario lista os 10 melhores destinos para alugar uma casa de praia sem muita dificuldade e com experiências inesquecíveis para todos os gostos. Confira!

1. Porto de Galinhas – Pernambuco

Porto de Galinhas é uma ótima opção por suas praias cristalinas e encantadoras (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

Conhecida por suas piscinas naturais de águas cristalinas, Porto de Galinhas oferece não apenas belas praias, mas também uma atmosfera encantadora. “Maracaípe, por exemplo, é uma ótima opção para quem curte arriscar no surfe ou em outros esportes aquáticos. Muro Alto também conta com passeios de caiaque. Podemos destacar ainda o centro, feiras de artesanato e projetos ecológicos”, afirma Rafael.

2. Trancoso – Bahia

Trancoso é perfeito para quem busca opções tranquilas (Imagem: Viagens e Caminhos | Shutterstock)

Com suas praias paradisíacas e vilarejo charmoso, Trancoso é perfeito para quem busca opções de tranquilidade, mas também locais mais animados. “Podemos dar destaque a restaurantes para experimentar o melhor do tempero da Bahia. As casas também são muito aconchegantes”, acrescenta Rafael.

3. Florianópolis – Santa Catarina

Florianópolis tem uma vida noturna movimentada (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock)

Rafael explica que a Ilha da Magia encanta com suas diversas praias, lagoas e uma vida noturna movimentada. Além disso, proporciona opções para todos os gostos, desde praias calmas para curtir em família até aquelas mais reservadas, acessadas por meio de trilhas.

4. Búzios – Rio de Janeiro

Búzios tem praias deslumbrantes (Imagem: Derson Santana | Shutterstock)

Esta antiga vila de pescadores se transformou em um destino paradisíaco, com praias deslumbrantes e uma vida noturna agitada. O local recebe destaque e visita de pessoas do país todo, inclusive celebridades.

5. Jericoacoara – Ceará

Jericoacoara é um paraíso para os amantes de esporte (Imagem: Luis War | Shutterstock)

Considerada uma das praias mais bonitas do mundo, o local é um paraíso para os amantes de esportes aquáticos. “Lagoas como a Lagoa Azul e a Lagoa do Paraíso. A Duna do Pôr do Sol também é uma grande atração no fim de tarde”, diz o profissional.

6. Arraial do Cabo – Rio de Janeiro

Arraial do Cabo tem praias cristalinas e praias de tirar o fôlego (Imagem: guilhermespengler | Shutterstock)

Conhecida como o Caribe brasileiro, Arraial do Cabo possui águas cristalinas e praias de tirar o fôlego. Rafael destaca o Pórtico de Arraial do Cabo e a Praia do Faro.

7. Ilhabela – São Paulo

Ilhabela é o destino ideal para quem busca aventura (Imagem: Marcio Pascale | Shutterstock)

Com suas trilhas, cachoeiras e praias encantadoras, Rafael afirma que Ilhabela é o destino ideal para quem busca aventuras e contato com a natureza. O corretor ainda destaca a beleza do centro histórico da região.

8. Fernando de Noronha – Pernambuco

Fernando de Noronha tem uma fauna marinha exuberante (Imagem: Diego Grandi | Shutterstock)

Um verdadeiro paraíso ecológico, com praias desertas, fauna marinha exuberante e um clima tranquilo e acolhedor. Rafael indica realizar mergulhos, visita à deserta Praia do Bode, surfe e trilhas. “Outro ponto é visitar o Naufrágio Eleni Stathatos, onde é possível observar a estrutura do navio naufragado”, afirma o corretor de imóveis.

9. Morro de São Paulo – Bahia

Morro de São Paulo é perfeito para quem busca relaxamento (Imagem: ThalesAntonio | Shutterstock)

Com suas praias exuberantes e atmosfera descontraída, Morro de São Paulo é perfeito para quem busca relaxamento. “Passeios de barco, a Tirolesa do Farol e bares flutuantes nas piscinas naturais de Garapuá são dicas para visitar”, afirma Rafael Scodelario.

10. Maragogi – Alagoas

Maragogi oferece piscinas naturais e águas cristalinas (Imagem: Vinicius Bacarin | Shutterstock)

Também conhecida como o Caribe brasileiro, Maragogi oferece piscinas naturais de águas cristalinas e areias brancas, tornando-se um destino imperdível. “Praticar snorkeling, passear de buggy, bike aquática e outras atividades enriquecem ainda mais o passeio”, finaliza o profissional.

Por Rafael Scodelario

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!