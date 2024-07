Campeonato de Karaokê tem prêmio de R$ 2 mil em Curitiba

Já pensou em mostrar o seu talento para a música numa competição de karaokê aqui em Curitiba? Então se liga nessa. A partir do dia 21 de agosto, uma quarta-feira, às 21h, o Karaokê Bar, há 27 anos animando as noites curitibanas, apresenta o primeiro Campeonato de Karaokê. As inscrições estão abertas e os competidores podem levar prêmios de até R$ 2 mil para o grande campeão.

Quem se interessar pelo desafio precisa de disposição para encarar uma maratona de disputas. A inscrição custa R$ 100 e serão avaliados durante as disputas a afinação, técnica vocal, presença de palco e carisma. Jurados especialistas vão contar notas e definir os vencedores de cada disputa. Podem participar cantores e cantoras amadores, a partir de 18 anos de idade, independente do estilo musical.

+ Veja mais: Emerson Ceará e Eduardo Jericó anunciam mais novo palco da comédia em Curitiba

Serão ao todo 40 participantes, divididos em 4 noites de disputas. As inscrições são livres, sem audições prévias. O prazo para confirmar a participação é da 16 de agosto.

O vencedor fica com o prêmio de R$ 2 mil, o 2º colocado ganha R$ 500, o 3º um combo de vodka + um KIT Cerveja, o 4º colocado ganha R$ 100 e o 5º leva seis cervejas Rubira. As performances dos candidatos serão compartilhadas nas redes sociais da casa para ajudar a impulsionar, quem sabe, as futuras carreiras.

>>> As inscrições podem ser feitas por este link!

Também está disponível neste link o regulamento da disputa musical. O Karaokê Bar fica na Alameda Cabral, 528, Centro de Curitiba. Mais informações pelo (41) 98835-6900.

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem