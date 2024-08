Caminhada em prol do Pequeno Príncipe tem inscrições abertas

No último domingo de agosto (25), Curitiba recebe a 1ª. Caminhada Positivo. Realizada pelos Colégios Positivo, a caminhada tem o objetivo de contribuir para o bem-estar da comunidade, além de arrecadar recursos para o Hospital Pequeno Príncipe, uma instituição de referência no tratamento pediátrico no Brasil.

Os participantes também podem fazer uma doação voluntária para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O valor arrecadado será utilizado para a compra de fraldas infantis.

Com percurso aproximado de 2 km, a saída acontece às 9h, no Colégio Positivo – Jardim Ambiental, no Hugo Lange. São duas categorias: para adultos e crianças, de 4 a 15 anos. O primeiro lote já está à venda, com valores de R$ 60,00 (adulto) e R$ 30,00 (criança), que será doado integralmente ao Hospital Pequeno Príncipe.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site Ticket Sports . O evento conta com uma estrutura para receber os participantes, com atividades esportivas, espaço kids, música ao vivo e food trucks.

Para o coordenador de Esportes e Cultura do Colégio Positivo, Caio Capra, a 1ª Caminhada representa uma oportunidade de incorporar um hábito saudável na rotina familiar, ensinando às crianças a importância de um estilo de vida saudável. “A prática de atividade física ensina disciplina, compromisso e responsabilidade. Além disso, estudos já mostraram a relação do esporte com a melhora do condicionamento, o fortalecimento de músculos e ossos, a redução de doenças e a manutenção de um peso saudável, aspectos fundamentais para o desenvolvimento das crianças”, explica.

A Caminhada Positivo é organizada pela Sportion, com apoio da Clear Channel, Favretto, It’s Cool, Mix Curitiba, Orsegups, Outdoormídia, Rádio Transamérica e Uniformizado.

