Avenida de bairro de Curitiba tem bloqueios no trânsito a partir desta segunda

A Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no bairro Bacacheri, em Curitiba, terá bloqueio no trânsito em um novo trecho, a partir desta segunda-feira (19), para obras do Eixo do Inter 2.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) a intervenção será realizada entre a Rua Álvaro Botelho e a Rua Maximino Zanon, para serviços de recape.

A partir das 13h, a avenida será parcialmente bloqueada para a realização das obras, com a interdição de duas faixas de tráfego e a manutenção de apenas uma faixa de circulação. A previsão de término deste trecho é de oito dias.

Também haverá bloqueios temporários nas ruas transversais que cruzam a Avenida Prefeito Erasto Gaertner, especialmente durante a passagem do maquinário para recomposição do pavimento. Esses bloqueios poderão afetar o tráfego local durante o andamento das operações.

Agentes de trânsito estarão presentes no local para organizar o tráfego e orientar os motoristas.

Caminhos alternativos

Durante as obras, a conversão à esquerda para a Rua Álvaro Botelho será completamente bloqueada para quem trafega na Erasto Gaertner no sentido Atuba.

Da mesma forma, as faixas para conversão à direita para a Rua Álvaro Botelho, para quem segue sentido Centro, também serão fechadas durante a operação do maquinário.

Motoristas que desejarem realizar a conversão à esquerda para acessar a Rua Nicarágua precisarão percorrer aproximadamente 200 metros à frente e fazer a conversão na Rua Capitão José da Silva Sobrinho.

Já aqueles que pretendem acessar a Rua Álvaro Botelho deverão fazer a conversão na Rua Capitão José da Silva Sobrinho, uma quadra antes.

Durante este período, a Setran recomenda que os motoristas redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias que serão instaladas na área.

