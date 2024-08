Fuad Kalil, o camisa 10 do rádio, ganha homenagem após emocionar milhares de pessoas

O Camisa 10 do rádio, o menino de Ibaiti que emocionou milhares de pessoas em narrações esportivas. Fuad Kalil, 77 anos, uma rica história nas cabines de rádio segue emocionado outros cantos com o dom da Comunicação e olhar atento da experiência em produzir talentos. Fuad mora atualmente no lar Socorro aos Necessitados, uma associação filantrópica, no bairro Tarumã, em Curitiba.

Lúcido, rápido nas respostas e com boa memória, Fuad Kalil continua recebendo carinho dos fãs e dos colegas da imprensa. O rádio ainda faz parte do dia a dia, ao ouvir o noticiário e transmissão dos jogos no quarto em que está acomodado e assistido.

Fuad é filho de Abrão Kalil e Baija Kalil, comerciantes na pequena Ibaiti, norte pioneiro do Paraná. Fez o primário no interior e foi para Curitiba, onde os pais abriram uma loja de calçados na Rua Riachuelo, no Centro. “O pai tinha uma loja pertinho da Praça Generoso Marques, e eu ajudava lá. Dá saudades desse tempo. Ele ficou uns 8 anos com o comércio e cada filho pegou seu caminho. Éramos em sete, e o meu destino foi o rádio”, disse Fuad.

O ilustre ibaitiense deu início na “latinha” com Reinoldo Cunha na Rádio Marumbi. Com sua narração vibrante e atento a cada lance, Fuad começou a ganhar respaldo e credibilidade na imprensa. Foi um dos primeiros narradores esportivos a montar uma equipe com outros grandes profissionais. Naquele tempo, o comum era a direção da emissora organizar tudo, seja a escala de trabalho ou mesmo a logística de viagem para uma cobertura.

“O Fuad Kalil é uma grande referência na narração esportiva e como chefe de equipe. Ele teve a ideia ou necessidade da época esse desafio, e foi o primeiro a comandar uma equipe sem depender necessariamente de uma emissora de rádio. Dessa forma independente, ele conseguiu levar todos ao sucesso. Criativo, ele merece todas as homenagens e trouxe talentos ao rádio”, disse Marcelo Ortiz, narrador e chefe de equipe da rádio Banda B.

Ao assumir o comando de equipes esportivas, Fuad e equipe desbravaram o Brasil com transmissões dos jogos de futebol dos times de Curitiba. Segundo Fuad, não existia distância que separasse o ouvinte, e a admiração das pessoas foi crescendo.

“Sempre fui bem recebido em todos os lugares e facilitava o trabalho. Em 1969, pela Rádio Cultura, fizemos a partida das Eliminatórias entre Brasil e Paraguai com mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Fazia todos os jogos, não tinha distância e marcava presença. Era muito bom”, recordou Fuad que ainda trabalhou nas rádios Colombo, Guairacá e Rádio Clube Paranaense (PRB2), entre outras, e Rádio Bandeirantes, em São Paulo, e Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. “Só voltei para Curitiba pela saudade da família, eles queriam que eu ficasse no Rio”, comentou o Camisa 10 do Rádio.

O consagrado repórter esportivo Edu Brasil, antes plantonista da Rádio Colombo, estava na transmissão em que o Coritiba foi campeão do Torneio do Povo, em 1973, o primeiro grande título nacional conquistado por um clube do Sul do Brasil. Na partida contra o Bahia, em Salvador, Fuad contou a amizade de companheiros de São Paulo para fazer a locução da histórica jornada esportiva.

“O Fuad que comandava a equipe de esportes da Rádio Colombo estava lá, e interessante que para utilizar linhas de transmissões feitas pela Embratel, o custo era muito alto. Então o Fuad usando da amizade que tinha com o Darcy Reis, na época diretor na Rádio Bandeirantes de São Paulo, conseguiu por empréstimo uma das ondas curtas para transmitir essa grande conquista do Coritiba. O Fuad Kalil

tornou-se um dos maiores narradores e chefe de equipe de esportes do nosso

rádio”, reforçou Edu Brasil.

Fuad Kalil foi do campo para a cabine

Além de narrar com qualidade, Fuad foi um dos primeiros em Curitiba a colocar ex-jogadores nas transmissões esportivas. Capitão Hidalgo, Dirceu Krüger e Sicupira, ídolos da dupla Atletiba, encerraram a carreira nos gramados e viraram comentaristas por convite do Fuad. “Em maio de 1975, fui para a Rádio Cultura. Ele foi um grande companheiro, um locutor brilhante. Exemplo que eu e o Lombardi Junior seguimos quando fomos gestores de equipes. Tenho um enorme apreço por ele, um personagem importante para a minha carreira no rádio”, admitiu Capitão Hidalgo.

Mesmo com o microfone temporiamente desligado, Fuad Kalil segue ouvindo os colegas do rádio. Mesmo quando dorme, o sonho de estar em uma cabine com estádio lotado segue ativo na imaginação de uma pessoa que chegava a narrar mais de cem palavras por minuto. “Escuto todo dia o noticiário e jogos, torço pelos companheiros. Não cito um que gosto, em Curitiba tem excelentes narradores e são meus amigos. Sonho várias vezes que estou em um estádio lotado dentro de uma cabine. Sinto saudade, o pessoal sempre convida para fazer um jogo. Estou descansando um pouco”, brincou Fuad Kalil.

Ajude o Fuad e outros velhinhos!

Na instituição Socorro aos Necessitados, uma associação civil, filantrópica, com fins não econômicos atende 120 idosos que recebem cinco refeições diárias – café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia, o que resulta em um consumo mensal de 240 kg de arroz, 480 kg de farinha e 1.680 litros de leite, entre outros itens essenciais.

Caso queira ajudar com alimentos e produtos de higiene como hidratante, desodorante, lenço umedecido e fraldas geriátricas G e XG (usadas em média 180 fraldas por dia), a entidade também aceita doações via pix com a chave CNPJ 76.614.379/0001-91.

As doações físicas podem ser entregues todos os dias da semana, das 8h às 18h, na Rua Konrad Adenauer, 576, no Tarumã. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (41) 98898-2384. Doar é um ato de generosidade e empatia, que faz uma grande diferença na vida dos idosos atendidos.

