Britânicos do Keane fazem show intenso em Curitiba

A noite desta última terça-feira (06) no Teatro Positivo foi calorosa, intensa e muito especial. Os britânicos do Keane lotaram o auditório e fizeram um show cheio de energia. O público curitibano, que revelou ser apaixonado pelo rock alternativo de Keane, curtiu todo o espetáculo com intensidade. Houve coro, danças, aplausos e gritos fervorosos do público durante as duas horas de show.

Foi a primeira apresentação do Keane em Curitiba, que tem praticamente 30 anos de estrada. Apesar de ter nascido em 1995, Keane celebra 20 anos do álbum “Hopes and Fears”, que chegou a vender cerca de seis milhões de cópias por todo o mundo.

Foto: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná. Fotos: Marcelo Andrade / especial para a Tribuna do Paraná.

Os britânicos fizeram um show emocionado e cantaram seus principais hits como “Everybody’s changing”, “Somewhere only we know” e “Crystal ball”. Logo no início do show, o vocalista Tom Chaplin disse que não teve tempo de preparar algumas palavras em português para se comunicar com o público, mas estava bastante entusiasmado com a turnê pelo Brasil.

Chaplin pediu para que todos batessem palmas entre as músicas e dançassem durante todo o show. Ao perceber o retorno do público já nas primeiras músicas, o vocalista ficou impressionado. “Especialmente aqui, no Brasil, vocês têm muito ritmo. Isso é impressionante”, comentou.

No setlist, músicas de vários dos principais álbuns da carreira da banda. As músicas de “Hopes and Fears” dominaram boa parte do setlist, mas também teve sons de “Under the Iron Sea”, “Strangeland” e “Perfect Simmetry”.

Durante o show, Tom Chaplin brincou com o público e mostrou também sua potência vocal. Ele cantou algumas notas de “You are Young” e pediu para a plateia acompanhar. “Agora vai ser difícil. Se alguém aqui conseguir cantar bem essa música, pode até assumir os vocais”, brincou. Em um coro afinado e alto, o público acompanhou Chaplin e toda a banda se impressionou com a participação das pessoas.

Entusiasmo contagiante

Ao longo de todo o espetáculo, Tom Chaplin demonstrou como estava feliz e animado com o show em Curitiba. “Eu sinto como se estivesse vivendo um sonho, aqueles sonhos que temos quando menino. Ter uma banda, fazer sucesso, sair com a banda para uma turnê internacional. Hoje eu estou aqui, no Brasil, em Curitiba, tocando para vocês”, revelou.

Antes de acabar o show, Keane fez todo o Teatro cantar com “Crystal Ball” e “Somewhere only we know”. E teve bis! A banda finalizou com “We Might as Well Be Strangers”, “Sovereign Light Café” e “Bedshaped”.