Bazar reúne 80 lojas de Curitiba, com descontos de até 70%

Acontece até este sábado (10), em Curitiba, a 26ª edição do bazar Moda do Bem. Com a promessa de reunir os melhores presentes para o Dia dos Pais, estilo, descontos e solidariedade, o bazar trará uma experiência única para os amantes da moda, com grandes marcas, tendências exclusivas e um forte compromisso social. O horário neste sábado será das 10h às 21h, e até as 21h nessa sexta;

Serão mais de 80 lojas com até 70% de desconto. Marcas renomadas, peças com descontos inéditos, praça de alimentação, espaço kids gratuito e ainda pet friendly! O Moda do Bem é mais do que um evento de moda; é um movimento de solidariedade.

A cada edição, todos os alimentos são destinados a instituições de caridade da região, contribuindo para diversas causas sociais. Na 25ª edição, que aconteceu em maio/2024, foram 11 toneladas de alimentos arrecadados.

O encontro acontece no Buffet du Batel, Alameda Dom Pedro II, 238, Batel, Curitiba. Os organizadores afirmam que será possível comprar presentes para o Dia dos Pais com marcas como camisetas Hering a partir de R$35, Tag Along (calçados masculinos), camisetas Levi’s e Colcci por R$99,90, camisetas Mormaii a partir de R$69,90, Chinelos Reserva por R$49,90, Tênis Reserva a partir de R$99,90, Tênis da Reserva na TROC, Mr. Cat, Traymon com peças de R$50 até R$150, Mochilas, Coturnos masculinos da Colcci por R$149, diversas outras opções masculinas

Haverá produtos de grandes marcas como Colcci, Schutz, Arezzo, Levis, Mormaii, Hering, Milon, LIVE, Jogê, Grupo Morena Rosa (Morena Rosa, Maria Valentina, Lebôh, Zinco e Iódice), Carrano, Cecconello, Raphaella Booz, Reserva, Hering, Animale, Farm, Shoulder, Carmim, Mr Cat, Oxyfit, Traymon, NV, Iorane, Karsten, Milka e muito mais!

A entrada custa R$ 10 + 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração. Crianças até 12 anos não pagam entrada.

