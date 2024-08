Bazar em Curitiba oferece jaquetas de inverno a partir de R$ 5

O Programa do Voluntariado Paranaense, Provopar, realiza nesta quinta e sexta-feira (08 e 09) um bazar especial de jaquetas de inverno novas e usadas com preços a partir de R$ 5. O evento acontece das 10 às 16 horas.

Além das jaquetas a preços imperdíveis, uma variedade de roupas e sapatos de marcas famosas também vão fazer parte do bazar, todos com descontos. A chance é ideal para encontrar um bom presente para o Dia dos Pais deste domingo (11).

O bazar da Provopar acontece na Rua Hermes Fontes, 315, no Batel.

Bazar de jaquetas de inverno da Provopar

Data: 08 e 09 de agosto, das 10 às 16 horas

Local: Rua Hermes Fontes, 315 – Batel

