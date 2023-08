A 23ª edição do Bazar Moda do Bem vai até este sábado (12), no bairro Batel, em Curitiba. O evento reúne mais de 80 lojas e produtos com até 70% de desconto, além de opções de gastronomia e espaço kids.

LEIA MAIS – Boliche volta a fazer sucesso em Curitiba nos shoppings e bairros; veja onde jogar

A entrada para o bazar custa R$ 8 mais 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração – que serão destinadas para o Instituto Fica Comigo. Crianças de até 12 anos não pagam entrada.

O evento tem opções de moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados e decoração. Nesta edição, alguns produtos destaque são as bolsas da marca Colcci, que variam de R$ 99 a R$ 349; calçados e sandálias rasteiras da Santa Lolla, a partir de R$ 60; camisetas Levi’s por R$ 99,90; e itens da Mormaii a partir de R$ 69,90.

LEIA AINDA – Festival Direto no Fogo com seis horas de open food na RMC é adiado! Veja nova data

O Moda do Bem também reúne outras marcas, como: Hering, Reserva, Farm, Morena Rosa, Carmim, Shoulder, Schutz, Animale, Oxyfit, Vix, Alto Giro, Labellamafia, Pop Me, Luz da Lua, Zara, Artex, Ika Malas e Mr. Cat.

Neste sábado (12), o evento acontece até às 21 horas no Buffet Du Batel, localizado na Alameda Dom Pedro II, 238, em Curitiba.

Instituições beneficiadas

Na última edição, que ocorreu em maio deste ano, o evento quebrou o recorde de público e registrou mais de 12 mil visitantes, além de arrecadação de quase 12 mil toneladas de alimento.

Algumas das instituições beneficiadas na 23ª edição são: VFTDB (Vai ficar tudo bem), Crejer, Lar Dona Vera, Toque Destinos, Base Underground e Mãos que Valem.

23ª edição Moda do Bem Curitiba

Data: 12 de agosto (sábado): das 10 horas às 21 horas

Local: Buffet Du Batel – Alameda Dom Pedro ll, 238, Batel

Entrada: R$ 8 + 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração. Criança de até 12 anos não pagam entrada

O evento é pet friendly e tem espaço kids gratuito.

Você já viu essas??

Deu BO! QUE BOMBA! Gerente de posto vai parar na delegacia por causa de… QUE PERIGO!!! VÍDEO! Caminhoneiro com carga inusitada toma decisão certa e evita acidente! LUTO Jovem de Curitiba morre na Jornada Mundial da Juventude, em Portugal