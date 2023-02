Que tal ganhar uma viagem para Córdoba, na Argentina? Esse é o prêmio que o gastrobar Choripan vai sortear para os clientes que consumirem sanduíches em suas unidades. A promoção começou nesta quinta-feira (26) e é válida até o dia 21 de fevereiro. O vencedor poderá levar um acompanhante para conhecer o Festival Mundial Del Humor y Choripan, que acontece em março de 2023, um dos mais amplos eventos da comida latina no país vizinho.

Como participar

A cada sanduíche da rede que for consumido, o cliente ganha um cupom, que deve ser preenchido e depositado na urna de uma das unidades de Curitiba ou São Paulo. O sorteio acontece no dia 24 de fevereiro e terá transmissão ao vivo pelo Instagram da rede (@choripan.brasil). Mas o vencedor precisa ficar atento, pois terá 24 horas a partir do momento do sorteio para informar, também pelo Instagram, sua disponibilidade de viajar e indicar quem será seu acompanhante.

O prêmio inclui a passagem aérea para Córdoba, que sairá de Curitiba ou São Paulo, seguro-viagem para as duas pessoas, diárias de um quarto duplo (válidas para o período do festival) e café da manhã para o vencedor e o acompanhante. Demais custos ficam por conta dos vencedores do sorteio.

O Festival

Realizado pela Municipalidad de Córdoba, o evento em 2023 chega a sua nona edição. Além de conferir as variedades do lanche argentino, os vencedores do sorteio vão acompanhar a eleição dos melhores sabores do festival por categorias. O evento ainda contará com apresentações artísticas de humor e música.

Os empresários João Scalzo e Carlos Fracaro, sócios do gastrobar Choripan, que já atuam com lanches tradicionais dos países latinos desde 2013, mais uma vez foram convidados para compor o corpo de jurados do evento. “Para nós é uma honra e um reconhecimento do nosso trabalho estarmos mais uma vez neste festival tão importante para a cultura e gastronomia da Argentina”, diz Scalzo.

A participação dos empreendedores no evento também é importante para que a rede possa trazer novidades ao cardápio do Choripan para os clientes. “Esse encontro permite que possamos conhecer outros sabores em um dos países que tem esse lanche como parte da culinária. Pretendemos sempre manter nosso cardápio mais incrementado com essa troca de experiências”, diz Fracaro.

Serviço

Sorteio de viagem para a Argentina

Quando: 21 de fevereiro

Onde acompanhar: pelo instagram @choripan.brasil

Prêmio: viagem para Argentina, com acompanhante – passagem, seguro-viagem, diária no hotel e café da manhã

