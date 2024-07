Bar curitibano promove Festival do Torresmo com porções a partir de R$ 10

Uma das comidas de boteco mais queridinha dos brasileiros, sem dúvidas, é o torresmo. A crocância da pele de porco frita com a suculência da carne e um toque ácido de limão garantem a esse simples petisco um lugar de carinho no coração dos seus apreciadores. E para quem gosta dessa iguaria, já anote na agenda: entre os dias 16 a 21 de julho, o Porks do Bacacheri – bar especializado em carne suína – vai promover o Festival do Torresmo, com quatro porções a partir de R$10.

A primeira opção é o Porkspóca (R$10), uma porção com 180g de pururuca (pele de porco frita na hora) temperada com Lemon Pepper. Outra opção é o Torresmo Mineiro (R$15), o petisco em sua versão tradicional, temperado na cachaça e frito na hora. Já o Mix de Torresmo (R$20) traz um pouco de todas as opções para quem quer experimentar as diferentes versões do bar para a iguaria. Por fim, o Torresmo de Rolo (R$25) também vai fazer parte do festival.

“Quando falamos de carne suína, sempre lembramos do torresmo. No Porks, desde 2017, quando abrimos a nossa primeira unidade, os torresmos estão entre os itens mais vendidos. Por isso, promover um festival com essa temática tem tudo a ver com a proposta da casa”, afirma José Araújo Netto, sócio-fundador da rede de franquias.

O Porks do Bacacheri está localizado quase na frente do Aeroporto, na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 731. O bar funciona de terça a quinta, das 17h às 00h; na sexta e no sábado, das 17h à 1h e no domingo, das 16h às 23h. O local é Pet Friendly e não cobra entrada. Todo final de semana tem música ao vivo, sem cobrança de couvert artístico e outras atrações. Para mais informações, acesse a página oficial da unidade franqueada no Instagram.

Sobre o Porks

Fundado em 2018 pelo empresário José Araújo Netto, o Porks nasceu para difundir ainda mais o consumo de carne suína no Brasil, com um cardápio repleto de porções e sanduíches a preços populares. A comida, o ambiente aconchegante, a música ao vivo, os chopes artesanais e os drinks transformaram o bar em um sucesso, garantindo também uma rápida expansão por franquias pelo Brasil.

O Porks tem como característica marcante sua política pet friendly, ou seja, os clientes podem curtir a companhia de seus animais de estimação enquanto curtem a experiência no bar. Para mais informações, acesse o perfil oficial no Instagram: @porks_brasil.

