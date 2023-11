Avião com 420 kg de cocaína invade e pousa em fazenda do cantor Leonardo

Um avião carregado com 420 quilos de pasta base de cocaína invadiu a fazenda do cantor Leonardo, no município goiano de Jussara, e pousou no local, na manhã desta sexta-feira (10). A droga foi transferida para uma caminhonete, o avião foi abastecido e decolou.

Funcionários da fazenda chamaram a polícia, que perseguiu a caminhonete. Houve intenso tiroteio e dois dos três ocupantes do utilitário foram baleados e morreram. O terceiro conseguiu fugir. O cantor estava em São Paulo e, segundo sua assessoria, não havia nenhum familiar dele na fazenda no momento da invasão.

LEIA TAMBÉM:

>> Gerente de posto improvisa sinalização para diminuir caos da Linha Verde Norte

>> Blitz em Curitiba flagra 44 casos de embriaguez ao volante nesta sexta

Segundo policiais militares de Goiás, um homem que dirigia um Fiat Uno abordou funcionários da fazenda Talismã, que fica a cerca de 300 quilômetros de Goiânia, e pediu autorização para que um avião de pequeno porte pousasse nas terras, segundo ele para abastecer. Os funcionários não autorizaram o pouso, mas mesmo assim a aeronave aterrissou na fazenda.

Nesse momento, três homens em uma caminhonete quebraram a porteira da entrada da propriedade e foram até o local onde o avião pousou. O Fiat Uno também invadiu a área. Alguns homens passaram a transferir a carga do avião para a caminhonete, enquanto outros abasteciam o avião, usando combustível transportado no Uno. Os funcionários da fazenda testemunharam a operação e chamaram a polícia.

Antes que os policiais chegassem, o avião decolou e os veículos deixaram a fazenda. O Fiat Uno não foi localizado. Auxiliados pela Polícia Rodoviária Federal, policiais militares localizaram a caminhonete na rodovia BR-070, entre os municípios de Jussara e Montes Claros de Goiás, e iniciaram uma perseguição. Houve tiroteio, e dois homens que estavam na caminhonete foram baleados. Levados a um hospital de Jussara, eles acabaram morrendo. O terceiro ocupante da caminhonete conseguiu fugir. Nenhum policial se feriu.

Na caminhonete foram encontrados 420 quilos de pasta base de cocaína, além de uma antena para comunicação via satélite. Com os suspeitos, foram encontradas duas armas de fogo e dois radiocomunicadores..

A assessoria do cantor Leonardo informou que ele estava em São Paulo e que seus funcionários estão colaborando com a polícia para tentar identificar todos os criminosos.

Como o mostrou, a fazenda de Leonardo é avaliada em torno de R$ 60 milhões. Lá, há mais de 5 mil cabeças de gado. O local possui igreja particular, casas para hóspedes, sala da casa principal, cozinha, churrasqueira, piscina, lago, entre outros.

Você já viu essas??

Vem aí novo snack! Gigante mundial dos salgadinhos inaugura nova linha de produção em Curitiba Especial Publicitário Condor oferece 100 prêmios de um ano grátis e vales-compras instantâneos de até R$500 Veja as fotos Bruxas de Guaratuba; Justiça reconhece tortura e anula condenações após 30 anos