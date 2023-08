Depois de três anos sem realizar a Feira da Louça em Campo Largo, conhecida como a Capital da Louça, na região metropolitana de Curitiba, o evento volta com força total, comemorando sua 30ª edição. Neste ano, a organização estima receber mais de 100 mil pessoas nos 11 dias de exposição, que acontecem entre 31 de agosto e 10 de setembro. A novidade é que dessa vez a feira será no City Center Outlet.

As principais marcas ligadas à cerâmica e porcelana, tradicionais em todo o país, como a Schmidt, Germer e Cerâmica Brasília, estarão presentes apresentando desde linhas premium a produtos populares, além de vários stands com artesanato e a Incepa, entre os cerca de 50 expositores.

Fabio Germano, presidente do Sindilouça – Sindicato das Indústrias de Vidros, Cristais, Espelhos, Cerâmicas de Louça e Porcelana, Pisos e Revestimentos Cerâmicos no Estado do Paraná -, comenta que a Feira da Louça é conhecida em toda a região, mas que também recebe pessoas de outras cidades do Paraná e mesmo de outros estados.

“A última Feira da Louça realizada, ainda no ano de 2019, reuniu 40 mil visitantes. Essa é uma grande oportunidade não só para o setor, mas para apresentar a cidade. Neste ano realizaremos a nossa feira no City Center Outlet Premium, que reúne uma grande estrutura, preparada para receber todos estes interessados. Pretendemos ter um recorde de público neste ano, movimentando indústrias, lojistas, artesãos e consumidores”, disse.

A decisão pela realização da feira no outlet de Campo Largo foi anunciada ainda no mês de abril. O local conta com mais de 2.400 vagas de estacionamento, amplo espaço, praça de alimentação variada e banheiros, gerando mais conforto para quem irá visitar a feira. Este local também é de fácil acesso para quem vem de Curitiba ou do interior do Paraná.

“Foram anos difíceis estes últimos três para o setor. Não pudemos realizar a feira em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19 e em 2022 a falta de insumos e incerteza do mercado nos fizeram abortar o planejamento. Em 2023 voltamos fortes para impulsionar negócios e vendas, com apoio de vários órgãos do Governo do Paraná e da Prefeitura de Campo Largo, além de instituições privadas. Após cinco anos, a Incepa retorna para a exposição”, revela.

Outlet em Campo Largo. Foto: Divulgação

Preço de fábrica

Com muitos descontos e peças vendidas a preço de fábrica, a feira terá oportunidades acessíveis de adquirir louças que dão um requinte especial às mesas diretamente ao consumidor final. Ainda terá um braço forte de artesanato na exposição, com itens diversos para casa, como cutelaria, panos de mesa e outros.

A 30ª Feira da Louça de Campo Largo acontece entre os dias 1° e 10 de setembro no City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo.

