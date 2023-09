Aos 85 anos, Martinho da Vila vem a Curitiba com show especial

Uma das principais vozes do samba brasileiro, Martinho da Vila retorna a Curitiba com seus sambas clássicos, em um show especial e inédito, neste sábado (23), a partir das 21h15, no palco do Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, pelo Disk Ingressos.

O show é baseado no LP Canta Canta, Minha Gente, lançado em 1974, e é permeado por sucessos de outros álbuns, tais como “Devagar Devagarinho“, “Renascer Das Cinzas“, “Kizomba“, “Mulheres” E “Madalena“.

O cantor sobe ao palco acompanhado da banda que já se tornou a Família Musical! Por anos, essa é a base da formação da banda, além das filhas Analimar e Alegria, e do neto Guido. O show na capital tem a produção e realização da RW7 Production & Entertainment e Plateia Entretenimento.

O Teatro Positivo fica na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Ingressos a venda aqui!

