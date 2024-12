Antiga churrascaria do Couto reinaugura como “Sports Bar e Parrilla”

Como parte das comemorações dos 115 anos do Coritiba Foot Ball Club, o estádio Couto Pereira ganhou uma novidade gastronômica e cultural: o Coxa Sports Bar & Parrilla. Localizado no espaço onde antes funcionava a tradicional Churrascaria Alto da Glória, o bar temático recém-inaugurado promete se tornar um ponto de encontro para torcedores e amantes de boa comida.

“A ideia é transformar o estádio em um ponto de encontro que vai além dos jogos, integrando lazer, gastronomia e entretenimento em um único lugar”, destaca Victor Wille, empresário e torcedor que idealizou o bar ao lado de Rodrigo Ramires.

Após o sucesso da 1ª edição do Coxa Sunset, que contou com mais de 250 pessoas, o bar vai promover neste sábado, 14 de outubro, a 2ª edição do evento, que combina música ao vivo, gastronomia e chope artesanal. A programação musical inclui sertanejo, com a dupla Gabe e Carfi, e pagode, com o grupo Pagode BBB.

Os ingressos para o evento custam R$ 20 e poderão ser adquiridos na entrada do bar.

O Coxa Sunset vai contar com menu focado na parrilha – clássico churrasco uruguaio e argentino, porções, petiscos e hambúrgueres. Para beber, chope Brahma e Patagonia, cervejas Original, Spaten e Brahma, além de cardápio completo de drinks.

“Queremos ressignificar os espaços do estádio Couto Pereira, oferecendo novas experiências para os torcedores. Temos certeza que o Coxa Sunset vai ser um marco na celebração do aniversário do Coritiba e apenas o começo dos eventos de sucesso que pretendemos promover aqui”, complementa.

O Coxa Sports Bar & Parrilla está localizado na Rua Ubaldino do Amaral, 63 – Alto da Glória, anexo ao Couto Pereira. Para mais informações e reservas, acesse o perfil oficial do bar no Instagram: @coxasportsbar.