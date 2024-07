Almir Sater faz show no Guairão em agosto; ingressos estão à venda

A tradicional apresentação que o músico Almir Sater realiza todos os anos em Curitiba está marcada para 31 de agosto (sábado) no palco do Guairão. O público ainda tem poucos dias para adquirir ingressos a preços promocionais, a partir de R$ 140,00 (meia-entrada para pessoas vacinadas contra Covid-19, estudantes, idosos e demais condições previstas em lei). Em breve, novos valores vão entrar em vigor.

A apresentação será marcada por clássicos da trajetória do cantor e violeiro, como “Tocando em Frente”, “Chalana,” e “Trem do Pantanal”, além de canções menos conhecidas, como as de seu álbum mais recente, “Do Amanhã Nada Sei”. O evento é produzido pela Banalíssima Arte.

Além da música, Sater é um rosto conhecido da televisão, por ter atuado em diversas novelas brasileiras. Esteve nas duas versões de “Pantanal” (em 1990 e em 2022), “A História de Ana Raio e Zé Trovão”, “O Rei do Gado” e “Bicho do Mato”. Atualmente, pode ser visto em “Renascer”, em que interpreta o carismático personagem Rachid, um estrangeiro que não cansa de corrigir um erro recorrente dos brasileiros com a frase “Nós não é turco… Nós libanês!”

Uma carreira musical sólida

O estilo musical de Almir Sater incorpora uma ampla gama de influências, originando-se das ricas culturas regionais das fronteiras de seu estado natal, Mato Grosso do Sul. Essa essência cultural pantaneira e sertaneja é enriquecida com elementos da MPB, folk, blues e música instrumental brasileira de raiz, entre outros gêneros, resultando em uma identidade musical distintiva, reconhecível por qualquer apreciador de sua música.

O músico foi responsável por resgatar a viola de 10 cordas, ou viola caipira, realizando pesquisas de novos ritmos e sons para o instrumento. As composições refletem o popular e o erudito de maneira ímpar na MPB, com letras que tratam do estilo sertanejo pantaneiro, de amor e de reflexões sobre a vida, entre outros temas.

A carreira de Almir Sater foi construída de forma sólida, coerente e sem apelos comerciais, compromissos estratégicos ou imposições do mercado. Ainda assim, é um artista muito popular, recordista de público em diversos teatros e festas onde se apresenta, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.

Mesmo tendo chegado à excelência técnica, não deixou a emoção de lado. Compõe de forma intensa e apaixonada. O público, ao sair do show, muitas vezes tem a impressão de ter saído da sala de estar do cantor, completamente à vontade.

Lançou pouco mais de uma dezena de álbuns, iniciando sua discografia em 1981. Passou por diversas gravadoras, como Warner Music, Som Livre, Universal, entre outras. Foram dos lançamentos dos anos 80 e 90 que saíram suas músicas mais conhecidas. Um de seus maiores clássicos é “Tocando em Frente”, de 1990, composição realizada em parceria com o também cantor, compositor, violeiro e amigo de longa data Renato Teixeira (ambos gravaram juntos os álbuns “AR” e “AR+” em 2005 e 2008, respectivamente)

“Do Amanhã Nada Sei” é seu mais recente álbum, sendo o primeiro lançado de forma inteiramente digital. “Eu acho que isso é liberdade para os músicos”, observa Almir Sater. “O computador deu acesso para qualquer pessoa gravar um disco. E o fato de não precisar mais de indústria para ter um produto físico permite lançar sua música para o mundo, acessada de forma virtual, gostei dessa experiência”, completa.

Serviço

Show com Almir Sater

Data: 31 de agosto (sábado)

Horário: 21h (abertura da casa às 20h)

Local: Teatro Guaíra – Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Rua Conselheiro Laurindo, 175 – Centro, Curitiba-PR)

Ingressos a partir de R$ 140,00 (meia-entrada) + taxa adm

Classificação etária: Livre

Venda pelo Disk Ingressos

