Ação no Parque Tingui reúne saúde e diversão para a família neste domingo

O domingo (12) vai ser de diversão, auxílio e conhecimento no Parque Tingui, em Curitiba. O Rotary Club Distrito 4730 em parceria com a prefeitura, estão com a programação bem família.

A partir das 9 horas, jogos interativos para crianças e doação de cabelo. Um pouco mais tarde (9h45) vai ocorrer a caminhada invertida, seguida de alongamento. Na sequência, aula de dança anos 80 com a colocação de um varal do amor. Ainda no Parque Tingui, barracas de saúde com mini palestras sobre câncer e alimentação.

O evento vai ocorrer ao lado do estacionamento principal do Tingui, na Rua Melchiades Silveira do Valle, com acesso pela Fredolin Wolf. Os outros acessos estão interditados.

