1º Festival de Broas de Centeio e Linguiça Blumenau de Curitiba

As tradicionais broas de centeio, com receitas centenárias trazidas ao Brasil pelos imigrantes alemães, poloneses e ucranianos, são o tema de um festival gastronômico que acontece em Curitiba nas proximas semanas. Organizado em parceria pela plataforma Curitiba Honesta e pelo SIPCEP (Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria no Estado do Paraná), o 1º Festival de Broas de Centeio de Curitiba e Linguiça Blumenau será de 8 a 20 de agosto.

Serão 20 padarias participantes em Curitiba (veja a lista no final deste texto). Os preparos serão servidos ao preço único de R$ 19 e participam do evento estabelecimentos tradicionais do setor, como as padarias América, Kaminski e Piegel, responsáveis pela trajetória centenária das broas de centeio na cidade.

“As broas de centeio de Curitiba são um elemento cultural notório e permanente da identidade gastronômica da cidade”, ressalta Eduardo Engelhardt, vice-presidente do SIPCEP. Patrimônio Histórico Cultural Imaterial de Curitiba desde 2002, as broas de centeio caminham para tornar-se Produto com Indicação Geográfica de Curitiba.

O processo já está em andamento no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. “Este festival vai trazer ainda mais visibilidade para as broas de centeio, produto que já é muito tradicional, da mesma forma que fizemos com a carne de onça, que também foi redescoberta e considerada Patrimônio Histórico de Curitiba depois que iniciamos festivais tendo como tema esse prato”, diz Sérgio Medeiros, da Curitiba Honesta.

Casamento perfeito

A ideia de juntar a broas à também tradicional Linguiça Blumenau abre espaço para a criatividade das padarias e receitas saborosas. O cardápio inclui pães recheados com linguiça Blumenau e uma série de combinações deliciosas.

Confira a lista de participantes abaixo!

Aquarius – @aquariuscuritiba

Baguete integral e centeio de fermentação lenta e natural recheada com linguiça Blumenau. Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 363 – Bacacheri. Funcionamento e Horário: Todos os dias, 24hs.

Barbarella Bakery – @barbarellabakerycwb

Sanduíche de broa de centeio com ragu de linguiça Blumenau, nata cítrica e ciboulette. Rua Comendador Araújo, 795 – Batel. Funcionamento e Horário: Segunda a Sexta das 07h às 23h. Sábado e domingo da 8h às 23h.

Brioche – @padariabrioche

Duo de bruschettas feito com broa 100% centeio com fermentação natural, coberta com creme de ricota, geleia de cebola caramelizada e pimenta, linguiça Blumenau e broto de alfafa.

Avenida Silva Jardim, 2332 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 07h às 20h. Domingo das 08h às 20h

Rua Augusto Stresser, 839 – Juvevê Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 07h às 20h45. Domingo das 8h às 20h45

Carrossel – @panificadoracarrossel

Bruschetta com fatia de broa de centeio, coberta com queijo muçarela, linguiça Blumenau, finalizada com queijo parmesão ralado. Acompanha vinagrete e chimichurri. Rua Otávio Francisco Dias, 905 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 06h30 às 20h. Sábado das 07h às 20h.

Doce Paladar- @docepaladarpaesedoces

Sanduiche de pão de centeio, recheado com linguiça Blumenau acebolada, molho de mostarda e salada de rúcula, acompanhado de chips de batata. R. Engenheiros Rebouças, 2983 – Agua Verde Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 06h30 às 20h. Sábado das 07h às 20h. Domingo das 07h às 19h

Empório Kaminski – @emporiokaminski

Sanduiche na broa de centeio tostada com manteiga de ervas, linguiça Blumenau e tomate cereja na chapa, creme de cream cheese, queijo minas, folhas de rúcula e crispy de provolone. Acompanha chutney de cebola roxa. Avenida Sete de Setembro,6355 – Seminário. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 06h30 às 21h.

Família Farinha – @familiafarinha

a) Tartine Curitiba: Fatia de broa de centeio de fermentação natural, linguiça Blumenau na chapa, queijo tipo stracciatella e pesto de pistache.

b) Broa Bauer com Linguiça Blumenau: Broa de centeio de fermentação natural com linguiça Blumenau.

Avenida Nossa Senhora da Luz, 2345 – Jardim Social. Funcionamento e Horário: Padaria – Segunda a sábado das 06h30 às 21h. Domingos e feriados das 07h às 20h30. Cafeteria – de Segunda a Sábado 20h30 06h30 às 20h. Domingos e feriados das 07h às 20h.

Jocasta – @panificadorajocasta

Sanduiche de broa de centeio com linguiça Blumenau, muçarela argentina, mostarda escura, tomate, cebolinha e rúcula. Rua Mateus Leme, 2808 – São Lourenço. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 07h às 20h20.

La Panoteca – @panifesto_pao_parananse

Broa de centeio com fermentação natural recheada de linguiça Blumenau. Rua Gastão Câmara, 384 – Bigorrilho. Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 15h às 19h.

Mihra – @panificadoramihra

Sanduiche Tractor: Fatias de broa de centeio, patê tártaro especial (elaborado com linguiça Blumenau, maionese, iogurte, cenoura, cebola, picles de pepino, mostarda, páprica, salsinha e cebolinha), salpicado com crispy de linguiça e alface americana. Rua Simão Bolívar, 504 – Juvevê. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 07h10 às 19h30. Domingo das 07h30 às 18h.

Mister Pão – @pani_misterpao

Hambúrguer Mister Artesanal – Pão de centeio em formato redondo, hambúrguer artesanal feito de misto de carne bovina e linguiça Blumenau, queijo, bacon, tomate, cebola roxa e alface. Rua Manoel Eufrásio, 868 – Juvevê. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 07h às 20h

Padaria América – @padariaamerica

Combo sanduíche Alemão + Wimi 200ml: Sanduíche com duas fatias de broa de centeio, recheada com patê de linguiça Blumenau, queijo brie, maionese e cebolinha desidratada. R. Presidente Carlos Cavalcanti, 942 – São Francisco. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 08h30 às 20h

PaneBene – @panebenepadaria

Chutney Bene – Sanduíche de broa de centeio, linguiça Blumenau, queijo muçarela, chutney especial de maçã, alface americana, tomate e cheiro verde. Rua Padre Germano Mayer, 465 – Cristo Rei. Funcionamento e Horário: Segunda a sexta das 6h30 às 20h30. Sábado e domingo das 07h às 20h30.

Pãozinho da Hora – @padariapaozinhodahora

a) Caldo Verde com linguiça Blumenau acompanhado de fatias de baguete de centeio de fermentação natural.

b) Hambúrguer de linguiça Blumenau, com broa de centeio de fermentação natural, queijo provolone e geleia de pimenta

– Guilherme Pugsley – Rua Guilherme Pugsley, 2160 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 06h30 às 20h30

– República Argentina – Avenida República Argentina, 2845 – Agua Verde. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 06h30 às 20h30

Piegel Pães Cabral – @piegelpaes

Broa de centeio com recheio de linguiça Blumenau e queijo prato. Avenida Anita Garibaldi, 590 – Cabral. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 07h às 21h.

Requinte – @padariarequinte

Roseta Curityba com linguiça Blumenau: Tradicional broa de centeio recheada com linguiça Blumenau e alho poró, em formato de rosa.

– Cabral: Rua Recife, 34 – Cabral Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 07h às 20h30.

– Champagnat: Rua Francisco Rocha, 1809 – Champagnat -Bigorrilho. Funcionamento e Horário: Segunda a domingo das 07h às 20h30.

Rico Pão- @ricopao_panificadora

a) Caldo de abóbora cabotiá cozida e batida em forma de creme, linguiça Blumenau desfiada e cozida no caldo, cheiro verde e fatias de broa de centeio para acompanhar.

b) Sanduíche de broa de centeio com linguiça Blumenau e queijo muçarela.

Rua Marechal Deodoro, 1055 – Centro. Funcionamento e Horário: Segunda a sábado das 06h às 22h. Domingo das 06h às 21h.

Mais informações no www.curitibahonesta.com.br

