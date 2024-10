Liam Payne, ex-One Direction, morre aos 31 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor Liam Payne morreu aos 31 anos. O artista foi encontrado nesta quarta-feira (16), morto em um hotel na cidade de Buenos Aires, na Argentina.

Conforme apurou o jornal La Nacion, o músico morreu após cair do terceiro andar do hotel, localizado em Palermo. De acordo com o jornal, a polícia foi chamada ao local para conter “um homem agressivo” que poderia estar sob “a influência de drogas ou álcool”.

Médico do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME) da Argentina, Alberto Crescenti contou à imprensa local que a morte do cantor foi instantânea. Ele estimou que Payne caiu de uma altura de 13 metros.

Trajetória de Liam Payne

Liam James Payne nasceu em 9 de agosto de 1993, em Wolverhampton, no Reino Unido. Ficou famoso depois de participar do programa “The X Factor” e ser selecionado para fazer parte da boy band One Direction.

Ao lado dos cantores Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, emplacou hits como “What Makes You Beautiful”, “Story of My Life” e “Best Song Ever”. A banda rompeu em 2016. Desde então, Payne seguia carreira solo.

