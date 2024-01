Os gatos exibem uma ampla gama de tamanhos que podem variar significativamente de uma raça para outra. Enquanto algumas tendem a ser maiores e robustas, outras são naturalmente pequenas e delicadas. Dentro desse espectro, há uma variedade de bichanos de pequeno porte absolutamente encantadores. Confira!

Os gatos da raça munchkin são reconhecidos por suas pernas curtas e corpo pequeno. A pelagem pode ser branca, amarela ou rajada. Apesar das pernas pequenas, eles são animais ágeis, brincalhões e adaptáveis, criando laços fortes com seus tutores devido à sua natureza afetuosa.

Conhecidos como os “gatos de bolso”, os singapuras são extremamente pequenos, com uma pelagem curta e macia, têm olhos redondos e estão sempre atentos. São animais enérgicos, curiosos e muito afetuosos, estabelecendo laços estreitos com suas famílias.

Esses felinos possuem uma pelagem curta, macia e encaracolada. Com seus grandes olhos e orelhas enormes, os gatos devon rex são pequenos em tamanho, mas grandes em personalidade. Animados e amorosos, adoram a companhia de seus tutores, desfrutando de jogos e brincadeiras.

Originária dos Estados Unidos, essa raça é resultado do cruzamento entre o munchkin, conhecido por suas pernas curtas, e o laperm, caracterizado pela pelagem encaracolada. Essa combinação única resultou em um gato de porte pequeno a médio, com patas curtas e uma pelagem encaracolada ou cacheada, que pode variar em comprimento e textura.

O korat é reconhecido por sua beleza e temperamento gentil. Sua pelagem curta e suave é marcada por uma tonalidade azul prateada, criando um brilho distintivo sob a luz. Apesar de seu tamanho, esses gatos são bastante atléticos e têm uma personalidade tranquila, carinhosa e afetuosa.

O siamês é uma das raças de gatos mais reconhecidas e distintas por sua pelagem curta, corpo magro e olhos azuis intensos. Apesar de ser considerado de porte médio a pequeno, possui uma presença elegante e graciosa. Seu temperamento é carinhoso, leal e altamente sociável.

