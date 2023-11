Dicas para atrair clientes e impulsionar o seu negócio

Você conhece bem o seu cliente? Isso é fundamental para o sucesso do seu negócio. Segundo a consultoria McKinsey, as organizações que aproveitam os conhecimentos sobre os clientes superam os seus pares em 85% no crescimento das vendas e em mais de 25% na margem bruta.

Por meio da implementação de estratégias bem definidas, empresas de todos os tamanhos e portes — dos pequenos empreendimentos às grandes corporações — têm a oportunidade de adquirir dados significativos, proporcionando aos clientes uma experiência de alta qualidade ao longo de toda a jornada, desde o primeiro contato com a marca até o pós-compra.

Esses dados asseguram à empresa informações cruciais para tomar decisões mais precisas no desenvolvimento de produtos e serviços, na concepção de campanhas de marketing, na definição de preços e em várias outras áreas estratégicas.

Por que conhecer os clientes é importante?

Em um mercado como o atual, competitivo e com cada vez mais opções para os consumidores, é fundamental conhecer o cliente. Segundo Eduardo Augusto, CEO da IDK Media, os dados são parceiros cruciais nesse aspecto.

“Sabe quando você é impactado por anúncios de produtos e serviços pelos quais você não tem o menor interesse? Você fica bravo ou, no mínimo, curioso de como isso aconteceu, tenho certeza disso. Pois é. Esse é apenas um dos exemplos de como os dados são importantes. A partir deles, é possível entender quais estratégias traçar para que suas ações sejam mais assertivas e direcionadas”, explica Eduardo Augusto.

Conhecendo de forma aprofundada os desejos e as necessidades dos clientes se torna possível otimizar produtos e serviços. Dessa forma, é mais fácil criar novos negócios a partir da identificação de lacunas no mercado, distinguir ou confirmar quais são os pontos de melhorias nas atividades da empresa ou que precisam ser extintos do planejamento, assim como mapear a jornada do cliente durante o processo de compra.

Experiência do cliente é o pilar dos negócios de sucesso

Dados divulgados no Consumidor Moderno Experience Summit mostram que 70% dos consumidores brasileiros são mais propensos a serem leais a marcas que proporcionam uma boa experiência ao cliente.

“A identidade da marca é o ponto de conexão com o público para pensar nas estratégias, ajudando a chegar ao cliente de maneira mais direcionada. Toda marca deve ter uma identidade, personalidade e estratégias concretas, pois é preciso saber quem você é para então definir aonde quer chegar. Se você não define quem é a sua marca, qual sua postura, valores, tom de voz, concorda que fica muito mais difícil fazer com que as pessoas se conectem verdadeiramente com ela?”, questiona o CEO.

Considerando isso, selecionamos 5 dicas que podem impulsionar o seu negócio. Confira:

1. Defina a sua persona

Personas são uma representação semificcional do cliente ideal, personificando o público-alvo ao qual a empresa se dirige. Elas encapsulam características e comportamentos específicos, proporcionando uma visão humanizada dos consumidores vinculados a uma marca. Essa abordagem auxilia a empresa a compreender melhor seu público, facilitando a tomada de decisões. A condução de pesquisas emerge como uma ferramenta crucial para coletar informações diretamente do público representado por cada persona.

2. Observe a experiência do usuário (UX)

O termo Experiência do Usuário (UX ou User Experience), embora não seja recente, ainda causa confusões. Muitas empresas não sabem bem por onde começar a olhar para esse conceito e melhorar a experiência para reter e atrair novos clientes. Por meio das estratégias de UX Research, é viável examinar a usabilidade e o conceito de um produto ou serviço, avaliar a satisfação em relação a ele, analisar os pontos de contato, identificar possíveis lacunas no mercado e muito mais.

Analisar o perfil dos consumidores evita estratégias erradas (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Pesquise o perfil dos consumidores

Conduzir pesquisas a fim de compreender profundamente os variados perfis de consumidores é importante para empresas que desejam evitar decisões baseadas em suposições. A habilidade de analisar os dados provenientes dessas pesquisas e transformá-los em informações pertinentes é essencial para a tomada de decisões e a identificação de oportunidades para o negócio.

4. Acompanhe o comportamento dos clientes

Acompanhar de perto as necessidades e os desejos dos consumidores é um processo essencial para que as marcas mantenham a competitividade e vitalidade no mercado. Esse acompanhamento possibilita uma compreensão abrangente da experiência de compra e do comportamento do consumidor, ações cruciais para que uma empresa construa e otimize suas estratégias em várias frentes, estabelecendo relacionamentos duradouros com seu público.

5. Estabeleça estratégias de fidelização

Quando uma empresa compreende seu consumidor, as probabilidades de cultivar a fidelidade dele aumentam consideravelmente. Esse cliente tende a retornar para adquirir mais produtos ou serviços e, ainda, pode recomendar a empresa/marca a outras pessoas, baseando-se na confiança estabelecida.

Em um cenário de mercado tão competitivo, reconhecer a importância de observar o comportamento do consumidor é fundamental. Isso permite identificar verdadeiramente o que o cliente deseja, possibilitando a criação de produtos ou serviços que impactam positivamente suas vidas, conquistando, assim, uma posição mais sólida no mercado.

Por Letícia Carvalho