Dia de São Sebastião: conheça três orações para fé e proteção

Em 20 de janeiro é celebrado entre os fiéis da Igreja Católica o ‘Dia de São Sebastião’, padroeiro do Rio de Janeiro, atletas e militares. Nascido na cidade de Narbona, na França, por volta de 256 d.C., ele é muito conhecido entre os devotos por ter sido um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Durante boa parte de sua vida, ele se dedicou a defender os cristãos e a fé. No entanto, o ato gerou revolta na época, o que culminou em sua morte.

O primeiro martírio de São Sebastião ocorreu a mando do imperador romano Diocleciano, que o condenou à morte por desobedecer ao seu comando de parar de professar a fé. Assim, ele foi amarrado em uma árvore e alvejado por flechas. Ele não morreu, pois foi salvo por uma viúva chamada Irene, que ajudou a curar todos os seus ferimentos.

No segundo ato, ele foi condenado pelo também imperador romano Maximiano que, após não atender o seu pedido para que parasse de perseguir os cristãos, ordenou a morte de Sebastião por açoite, porque ele não aceitou renunciar à sua fé.

A seguir, confira orações para celebrar o dia do santo e rogar por sua intercessão:

Glorioso mártir, valoroso São Sebastião, soldado de Jesus Cristo, que morrestes trespassado de flechas, amarrado a um tronco de laranjeira. Pelos vossos méritos, sede o nosso protetor guardando-nos, livrando-nos dos perigos que nos ameaçam, a nós, a nossa família e a toda a humanidade.

Senhor Deus todo-poderoso, pela intercessão do mártir São Sebastião atendei a nossa prece. Jesus Cristo, Filho de Deus, sede propício aos rogos que vos dirigimos por intermédio de São Sebastião. Glorioso mártir, protegei-nos contra a peste, contra o mal terrível que nos ameaça e que tem ceifado tantas vidas preciosas.

Amém!

Ó glorioso São Sebastião, que numa sociedade pagã vos conservastes fiel a Cristo, dando por Ele a vida, alcançai-nos a graça de sempre testemunharmos, no mundo de hoje, por palavras e atos, o nosso amor a Deus. Amém.

Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor, a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos: o Ter, o poder e o prazer, que fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade.

Protegei, com a vossa poderosa intercessão, os filhos desta Terra. Livrai-nos de toda Epidemia Corporal, Moral e Espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus, até o triunfo final. São Sebastião, Advogado contra a epidemia, a fome e a guerra, rogai por nós.

Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai.

